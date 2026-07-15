VIDEO: entre Scaloni y Tuchel no hay rivalidad... así se saludaron en el Argentina - Inglaterra
La rivalidad se queda en la cancha, pues así pusieron el ejemplo los entrenadores que fundieron su respeto en un abrazo
El partido entre Argentina e Inglaterra es especial, pues va más allá de solo futbol, pues tiene tintes sociales, por lo ocurrido hace más de 40 años en las Islas Malvinas. No obstante, la rivalidad se queda en la cancha, pues Lionel Scaloni y Thomas Tuchel demostraron que así es al saludarse antes del inicio del encuentro.
Los entrenadores se saludaron, se dieron un abrazo y se dijeron unas cuantas palabras antes del inicio del partido que fue transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal de Azteca Deportes con un marcador de 2-1 a favor de la albiceleste. No obstante, el duelo es de alto impacto, pues desde el minuto 3 casi se armaba la bronca dentro del terreno de juego.
La rivalidad que va más allá entre Inglaterra y Argentina
La rivalidad entre Inglaterra y Argentina surgió en el siglo XIX, cuando los europeos se adueñaron de las Islas Malvinas, terreno que se ubica al sur de Sudamérica. Ello se agravó cuando el gobierno argentino decidió recuperarlas a la fuerza, lo que derivó en una guerra en 1982.
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Los ataques duraron 74 días, pero dejaron a varios muertos. Según datos oficiales, en la guerra por las Islas Malvinas fallecieron 649 militares argentinos y 255 británicos. Tras más de 40 años de lo sucedido, aún existen rencillas por el terreno, ya que el pueblo de Argentina todavía lo reclama.
@aztecadeportes ¡Abrazo entre grandes! 🫂 Thomas Tuchel y Lionel Scaloni se abrazaron previo a la semifinal Inglaterra vs Argentina 👀 #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca ♬ sonido original - AztecaDeportes
La venganza de Argentina
En el Mundial de México 1986, 4 años después de lo sucedido, Argentina eliminó a Inglaterra con un doblete de Diego Maradona, en el encuentro donde marcó una de las anotaciones más icónicas y la llamada "mano de Dios".
Inglaterra y Argentina se han enfrentado en 5 ocasiones en la historia de los mundiales, siendo a favor para los ingleses.
- Inglaterra 3-1 Argentina Mundial 1962
- Inglaterra 1-0 Argentina Mundial 1966
- Argentina 2-1 Inglaterra Mundial 1986
- Argentina 2-2 Inglaterra Mundial 1998 (Ganó Argentina en penales)
- Argentina 0-1 Inglaterra Mundial 2002.