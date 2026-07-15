El partido entre Argentina e Inglaterra es especial, pues va más allá de solo futbol, pues tiene tintes sociales, por lo ocurrido hace más de 40 años en las Islas Malvinas. No obstante, la rivalidad se queda en la cancha, pues Lionel Scaloni y Thomas Tuchel demostraron que así es al saludarse antes del inicio del encuentro.

Los entrenadores se saludaron, se dieron un abrazo y se dijeron unas cuantas palabras antes del inicio del partido que fue transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal de Azteca Deportes con un marcador de 2-1 a favor de la albiceleste. No obstante, el duelo es de alto impacto, pues desde el minuto 3 casi se armaba la bronca dentro del terreno de juego.

VIDEO: entre Scaloni y Tuchel no hay rivalidad... así se saludaron en el Argentina - Inglaterra|Captura de pantalla

La rivalidad que va más allá entre Inglaterra y Argentina

La rivalidad entre Inglaterra y Argentina surgió en el siglo XIX, cuando los europeos se adueñaron de las Islas Malvinas, terreno que se ubica al sur de Sudamérica. Ello se agravó cuando el gobierno argentino decidió recuperarlas a la fuerza, lo que derivó en una guerra en 1982.

TE PUEDE INTERESAR:



Los ataques duraron 74 días, pero dejaron a varios muertos. Según datos oficiales, en la guerra por las Islas Malvinas fallecieron 649 militares argentinos y 255 británicos. Tras más de 40 años de lo sucedido, aún existen rencillas por el terreno, ya que el pueblo de Argentina todavía lo reclama.

La venganza de Argentina

En el Mundial de México 1986, 4 años después de lo sucedido, Argentina eliminó a Inglaterra con un doblete de Diego Maradona, en el encuentro donde marcó una de las anotaciones más icónicas y la llamada "mano de Dios".

Inglaterra y Argentina se han enfrentado en 5 ocasiones en la historia de los mundiales, siendo a favor para los ingleses.

