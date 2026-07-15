El partido entre Inglaterra y Argentina sacó chispas, pues los jugadores dejaron todo en la cancha, tal fue el caso de Lionel Messi y Jude Bellingham, quienes tuvieron un duelazo en mano a mano, pero ello casi ocasiona que se arme la trifulca en el último minuto del encuentro que ganó la albiceleste por marcador de 2-1.

En el tiempo agregado, Messi y Bellingham protagonizaron una jugada en el mediocampo que provocó que el argentino se fuera al suelo. Pero antes de esa hubo otra en la que el jugador del Real Madrid lo marcó hasta el fondo del área. Durante el encuentro, intercambiaron varias palabras, imágenes que ya circulan en las redes sociales, como la opinión de ridículo de Christian Martinoli hacia Giuliano Simeone.

Duelazo entre Messi y Bellingham: se arma la trifulca en el último minuto del Inglaterra vs Argentina|Captura de pantalla

Durante el partido, Lionel y Jude fueron captados dialogando, pero sin llegar a más, luego de tener 2 encontronazos en el que el argentino terminó en el césped, pero sin que se llegara a más. No obstante, hubo un acto del inglés que llamó la atención de todos.

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El golpe de Bellingham a un argentino

En una imagen se aprecia cómo el mediocampista le propina un "coscorrón" a un jugador de la banca de Argentina durante los festejos de la albiceleste, sin que pasara a mayores, pues los argentinos no dejaron que su compañero respondiera.

Al final, los rostros fueron diferentes. Con el silbatazo final, vinieron los festejos de Lionel hincado en el césped, mientras que Jude salió del terreno de juego en medio de las lágrimas, pues su selección tuvo en la bolsa el partido al irse al frente en el marcador, ventaja que no pudieron conservar a 5 minutos del final.

Argentina vs. España, solo por Azteca Deportes

La final entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York. El duelo será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.