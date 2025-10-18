Aficionados de Cruz Azul calientan la previa del Clásico Joven ante América

En la previa al arranque de la edición 204 del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, los aficionados de La Máquina comenzaron a calentar el ambiente horas antes del silbatazo inicial, demostrando la intensidad con la que se vive este encuentro.

En una pancarta colocada sobre un puente peatonal al sur de la ciudad, se pudo leer el mensaje: “100 años de historia por tus árbitros”, haciendo alusión a los 109 años que cumplió el Club América el pasado 12 de octubre.

Ambos equipos llegan con hambre de triunfo, en un duelo que en los últimos años ha tomado gran relevancia por su frecuencia en instancias finales y las constantes polémicas que rodean cada enfrentamiento.

¿Cómo llega Cruz Azul?

Los dirigidos por Nicolás Larcamón se mantienen en la quinta posición de la Liga MX, aunque su desempeño reciente ha sido irregular. Durante el parón por la Fecha FIFA, La Máquina aprovechó para disputar un amistoso en Estados Unidos ante Pumas, donde consiguió la victoria.

En sus últimos cinco partidos de liga, los celestes registran dos triunfos, dos empates y una derrota, por lo que tienen una gran oportunidad ante su acérrimo rival para recuperar la consistencia positiva mostrada al inicio del torneo.

¿Cómo llega América?

Las Águilas, dirigidas por André Jardine, viven un gran momento rumbo al cierre del Apertura 2025, ubicándose en el segundo lugar de la tabla general de la Liga MX. Durante la Fecha FIFA, disputaron un partido amistoso ante Chivas, que terminó empatado en el último minuto.

En sus últimos cinco encuentros, el conjunto azulcrema suma tres victorias, un empate y una derrota, consolidándose como uno de los principales candidatos al título del certamen.

El encuentro está programado para empezar 21:05 (hora centro) desde el Estadio Olímpico Universitario, siendo el partido más esperado del fin de semana y con el que se cierra la jornada 13 del Apertura

2025.