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Fútbol

VIDEO: Aficionados de Roma agreden a ‘Tecatito’ Corona en la final de la Europa League

Durante la final de la Europa League, Jesús ‘Tecatito’ Corona vivió un altercado con aficionados de Roma en el partido contra Sevilla en la Puskás Arena

Julen Lopetegui no quería fichar al ‘Tecatito’ Corona

Escrito por: Ricardo Albarrán

Este miércoles 31 de mayo, Sevilla se enfrentó a Roma en la final de la UEFA Europa League en la Puskás Arena de Budapest, Hungría. Durante el partido, JesúsTecatitoCorona, jugador mexicano del conjunto andaluz, vivió un altercado con aficionados del equipo italiano, quienes se encontraban sentados detrás de él.

El mexicano no estaba registrado para la competencia; sin embargo, estuvo presente como parte de la delegación del Sevilla, que estaba en busca de su séptimo título de la UEFA Europa League. A pesar de no estar disponible para el encuentro, ‘TecatitoCorona, recientemente, regresó a las canchas tras su lesión que lo mantuvo alejado de actividad alrededor de una temporada.

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VIDEO: Aficionados de Roma agreden a 'Tecatito' Corona en la final de la Europa League

En el video se observa un intercambio de palabras y manoteo por parte de los aficionados de la Roma y los jugadores del Sevilla, donde estuvo involucrado JesúsTecatitoCorona, Marcos Acuña, entre otros.

Sevilla, campeón de la UEFA Europa League por séptima ocasión

En el partido donde Jesús 'Tecatito' Corona tuvo un conato de bronca con los aficionados de la Roma, el Sevilla se disputaba la posibilidad de ganar su séptima UEFA Europa League y confirmarse como el máximo ganador del torneo continental europeo. Con gol de Paulo Dybala en el primer tiempo, el conjunto italiano se puso arriba en el marcador; sin embargo, con autogol de Gianluca Mancini se empató el partido en los segundo 45 minutos.

Con el partido empatado a uno, la definición llegó hasta los penales donde Gianluca Mancini y Roger Ibáñez, con sus fallas, fueron los villanos del conjunto dirigido por José Mourinho ante los cobros perfectos Lucas Ocampo, Érick Lamela, Ivan Rakitić y Gonzalo Montiel, con los que Sevilla levantó su séptimo título de la competencia, confirmándose como el más ganador.

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