Aficionados se burlan del regalo de Armando González por ser campeón de goleo con Chivas “Un monito de $800.00 pesitos”

El pasado lunes 24 de novimebre, las Chivas compartieron un video en sus redes sociales en el que Amaury Vergara, dueño del equipo, felicitó a Armando González por ser campeón de goleo y le regaló una figura especial de Rin, un personaje del manga y anime de Blue Lock.

El regalo al delantero se volvió viral en las redes sociales y hubo un sector de la afición que empezó a burlarse la 'Hormiga', de las Chivas y de Amaury pues se dieron a la tarea de investigar el valor de la figura especial y considerron que el precio y el regalo es de burla.

LA BURLA NACIONALUn monito de más/menos $800.00 pesitos por ser campeón goleador de la liga.😂😂😂😂😂😂😂😂"REGALAZO"No sé burlen por favor. https://t.co/5hviqEq64h pic.twitter.com/34UaoS2KQy — 🦅 (@1916Aguila) November 25, 2025

En los comentarios de la publicación, hubo intercambio de palabras entre seguidores. Un sector consideró que el regaló es un buen gesto y que no importa el valor pues es algo que le gusta al delantero.

¡Merecido reconocimiento! 🫡🐜La 'Hormiga' González recibió un curioso regalo por parte de las Chivas y Amaury Vergara, esto por haber conseguido el campeonato de goleo con el Rebaño en el Apertura 2025.🎥 X/Chivas pic.twitter.com/VdYulXvawa — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 25, 2025

¿Cuánto costo el regalo de la Hormiga?

La figura especial que le regalor a la "Hormiga" tendría un valor de más de 1400 pesos en varias tiendas en linea. En algunos lados puede que el costo sea menor pero por el costo del envio podría aumentar el costo.

Por otra parte, el gran detallo y gesto del presidente al delantero podría ser lo que realmente valore la "Hormiga" y sea una motivación extra para el futbolista.

En el video de Chivas, Amaury le dice al futbolista que el regalo se lo buscó por todo Tokio y posteriormente se rie de su comentario. Al sacar el regalo, todos los compañeros del futbolista se sorprenden y lo felicitan por el reconocimiento.

