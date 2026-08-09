“Lo tenía decidido": Afirman que Lionel Messi estuvo a punto de cambiar de equipo este verano

Lionel Messi atraviesa, probablemente, el momento más delicado de su vida. La pérdida de Jorge, su padre, será un antes y un después para el astro argentino. Además de haber criado a Leo, también fue su representante y su guía a lo largo de la carrera que logró construir tras 20 años de vigencia. Si bien es cierto que hoy está asentado en Inter Miami, el ‘10’ de la Selección Argentina tenía un último deseo que cumplir.

Reportes que llegan desde Argentina señalan que Leo Messi tenía la intención de salir de Estados Unidos este verano. La idea era tener una primera experiencia en el futbol argentino, ya que en su momento, el delantero solo había formado parte de las fuerzas básicas de Newell’s Old Boys. El objetivo era claro: estar cerca de su padre, quien atravesaba un momento delicado de salud.

Messi habría buscado jugar en Argentina y salir de Miami este verano

El periodista argentino Leo Paradizo, reconocido por cubrir a la Selección de Argentina, fue invitado al programa Secretos Verdaderos, el cual es televisado por América TV. Allí brindó detalles exclusivos sobre el futuro inmediato de Messi, quien tenía la intención de jugar en Newell’s para acompañar a su padre durante este duro momento, según sus palabras.

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“Lo protegí porque así me lo habían pedido. Pero Leo (Messi) tenía decidido venir a jugar a Newell’s en este semestre”, comenzó diciendo el corresponsal. “Leo sentía la necesidad de estar cerca de su papá. Por eso Newell’s le abría las puertas”, explicó Paradizo.

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El periodista continuó dando detalles sobre la operación, donde el propio Messi habría acordado su llegada al equipo argentino con la directiva: “Yo les puedo confirmar, esto es información, que entre los dirigentes de Newell’s y Leo venían hablando (sobre un posible traspaso)”.

@americatv 😢 LIONEL MESSI QUERÍA JUGAR EN NEWELL'S PARA ESTAR CERCA DE SU PAPÁ #SecretosVerdaderos ♬ sonido original - América TV

Messi y un Mundial para darle una última alegría a su padre

El mismo periodista compartió detalles sobre cómo Messi vivió la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde en más de una ocasión no logró contener la emoción y los sentimientos por el momento que atravesaba Jorge Messi.

"Messi lloró por su papá, jugó esta Copa del Mundo por su papá. Cada gol que hizo lo hizo pensando en la salud de él, estaba al tanto de todo. El propio Jorge no quería que le llegaran los detalles de su situación de salud", explicó Paradizo.

"Jorge se había descompensado, Leo se había enterado, pero Jorge no quiso que le llegaran esos detalles. Cala hondo en el ánimo de una familia, de un país, pero era una situación previsible que iba a pasar porque la salud estaba muy deteriorada", sentenció.