Las palabras de Marchesín que ilusionan a la afición del América

El último portero que fue campeón con el América podría regresar. Ya son casi cuatro años desde que Agustín Marchesín salió del Nido, y a pesar de tener un portero como Guillermo Ochoa, como reemplazo, la afición azulcrema extraña al guardameta argentino.

Actualmente la portería de Fernando Ortíz vive una incognita, pues las actuaciones de Óscar Jiménez han dejado mucho que desear, e incluso ya ponen a Luis Malagón, refuerzo procedente de los Rayos del Necaxa, para este Clausura 2023, como el nuevo arquero titular de las Águilas.

Agustín Marchesín sueña con regresar al América

Para el portero sudamericano no sería nada raro regresar al América, conjunto con el que se coronó en la Liga MX, en el Apertura 2019; además, de que su paso por Santos, conjunto con el que llegó al balompié de nuestro país, también estuvo lleno de éxitos pues con ellos así como con los Águilas levantó el título.

“Pasaron muchísimas cosas. Cuando salí del América fue complicado. Sentí esa pertenencia al club y me costó el hecho de asumir que me fui. Siento que he intentado darlo todo. Se extraña México, no tengo dudas que voy a volver; yo siempre dije que mi sueño es volver al club.

“Pensé que se podía dar el regreso. Sé que el futbol si llega oportunidad, todo el mundo sabe cuál es mi desseo. Está quien te quiera y se debe hacer de la mejor manera”, aseguró en entrevista para Claro Sports.

La lesión que tiene alejado a Agustín Marchesín de las canchas

Desafortunadamente el experimentado jugador se encuentra alejado de las canchas. Esta temporada 2022-2023 arribó al Celta de Vigo, luego de pasar por el Porto de Portugal, pero al inicio de este 2023, sufrió una rotura del tendón de aquiles, por lo que estará fuera por lo menos hasta el mes de octubre.

Con el conjunto español tiene contrato hasta el 2025, con opción a un año más así que en caso de regresar al América podría estar de vuelta con 36 o 37 años, en caso de que cumpla con el contrato establecido con el equipo de LaLiga.