Carlos Rotondi rompió el corazón de todos al decir esto sobre Nicolás Larcamón tras ganar la 10ma

Cruz Azul se consagró campeón de la Liga BBVA MX por décima vez en su historia. Los dirigidos por Joel Huiqui derrotaron por 2-1 a Pumas en la Final del Clausura 2026 y se transformaron en los nuevos monarcas del futbol mexicano. Sin embargo, Carlos Rotondi dejó de lado la euforia por el título y recordó a Nicolás Larcamón, entrenador que estuvo al mando del equipo cementero en gran parte del proceso.

El estratega argentino dirigió a Cruz Azul hasta la Jornada 16 de la Fase Regular del Clausura 2026 y fue despedido por la directiva tras arrastrar nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria. A pesar de la mala racha, el futbolista Rotondi aseguró que el título de la Liga BBVA MX “también es de él”, ya que fue el director técnico que los acompaño durante gran parte del camino hacia la consagración.

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“Hicimos un año extraordinario, no es fácil ser el equipo con más puntos y creo que este título también es de él”, fue lo que expresó el mediocampista argentino en declaraciones recientes luego de la obtención del título. Cabe resaltar que Cruz Azul recibió el premio al mejor equipo de la temporada en la Liga BBVA MX al ser líder de la Tabla Anual.

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Rotondi expresa su tristeza debido a la salida de Larcamón

“Fue triste su salida. No solo Nico, sino con cualquier entrenador que se va es una sensación fea porque estábamos todos juntos”, compartió Rotondi y luego agregó: “Para mí no era una crisis, pero la sensación de que alguien deja su trabajo, que lo echan no es lindo porque nosotros somos los que jugamos”.

Sin embargo, el futbolista argentino cree que los jugadores también tienen responsabilidad en la salida de Larcamón: “El entrenador te puede dar indicaciones y todo, pero nosotros también lo defendemos dentro de la cancha, entonces el dolor es ese de que como los jugadores no pudimos defenderlos a ellos dentro de la cancha”.

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Willer Ditta y Amaury García respaldan el trabajo de Larcamón

Rotondi no fue el único jugador de Cruz Azul que recordó a Larcamón tras la coronación. Willer Ditta también le dio crédito al argentino: “Tiene muchísimo (mérito). Yo en lo particular tuve una relación excelente con el. Creo que es uno de los entrenadores con los que mejor me he llevado, y nos dejó una base muy importante. Gracias a el también logramos conseguir el equipo del año. Les damos las gracias a el y a su cuerpo técnico”.

Por otro lado, el joven Amaury García también reconoció la labor de Larcamón durante la Fase Regular del Clausura 2026: “Tiene muchísimo (mérito). La mayor parte del torneo estuvo el y Huiqui continuó con esas ganas y esa energía“, explicó el mediocampista mexicano. A pesar de su salida inesperada, Larcamón dejó huella dentro de la institución celeste.