AL MOMENTO: los 2 rivales de México en los octavos de final del Mundial 2026

La jornada del 22 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó con una remontada de Argelia sobre Jordania y eso modificó el panorama de las rondas de eliminación directa al momento. Por ahora, México enfrentaría a Cabo Verde en la ronda de 16vos en el Estadio Ciudad de México y tendría dos rivales complicados en la fase de octavos de final.

Posibles rivales de México en octavos de final

En caso de superar a su rival en la ronda de 16vos, sea la selección que sea, México tendría un duelo de clase mundial en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que emocionaría a propios y extraños. Los dos equipos que se enfrentarán en el partido 80, con los resultados al 22 de junio, son Inglaterra o Portugal. Dicho encuentro tendrá al ganador del Grupo L, que apuntan a ser los ingleses, y a un tercer lugar de los grupos E, H, I, J o K.

Ahora mismo ese puesto es ocupado por Portugal, pero el equipo que podría acabar con ese lugar, con base en el modelo de probabilidad de The Athletic, es la República Democrática del Congo. Otras selecciones que podría ocupar esa posición en el sembrado de los duelos de eliminación directa son Colombia, Uzbekistán o Senegal. La probabilidad de que los lusos acaban en tercer lugar es apenas del 11 por ciento.

Una vez que termine la segunda jornada para todos los grupos, el panorama será más claro. Por ahora, los clasificados a 16vos son México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Noruega y Francia. En el otro lado del espectro, los eliminados son Haití, Turquía, Túnez y Jordania.

