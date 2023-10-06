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Fútbol

Al-Nassr deja ir puntos con empate de último minuto ante Abha Club

En el último minuto, el Abha Club le arrebató los 3 puntos al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, dentro de la Jornada 9 de la Liga Saudí y acá te dejamos los goles

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Al-Nassr

Escrito por: Azteca Deportes

Volvieron a escena Cristiano Ronaldo y todas las estrellas que juegan en el Al-Nassr. Dentro de la Jornada 9 de la liga saudí, se midieron al Abha Club, en un partidazo que terminó 2-2 y en el que llegaban buscando seguir ascendiendo dentro de la tabla del torneo árabe.

Luego de un triunfo muy trabajado pero también merecido dentro de la Champions League de Asia, el equipo de Sadio Mané, Marcelo Brozovic, entre otras estrellas, seguirá buscando adueñarse de la cima de la liga saudí, que por ahora ocupa el Al-Hilal de Neymar. Por ahora, se van a rezagar luego del empate.

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Así fue el empate entre Al-Nassr y Abha

Apenas a los 3 minutos, Otávio puso en ventaja al conjunto local. El portugués mandó el balón al fondo de las redes, tras un pase de Marcelo Brozovic. La fiesta comenzó desde temprano.

Fue un primer tiempo realmente movido, pues a los 28 minutos, Anderson Talisca se encargó de hacer el 2-0, tras una asistencia de Sadio Mané.

No obstante a los 36 minutos, el silbante señaló penal a favor del Abha Club. El encargado de cobrar fue Saad Bguir y lo hizo perfecto, para acortar distancias para los visitantes.

Cobertura EN VIVO Al-Nassr vs Abha

Fue un partido de ida y vuelta, con oportunidades para ambos equipos. Sin embargo en los últimos minutos, el Abha le arrebató la victoria al Al-Nassr. Toko Ekambi tomó el balón fuera del área, se quitó a un defensa y soltó un derechazo potente que se clavó pegado al poste derecho, para poner el 2-2 final.

Una victoria, dejaría al Al-Nassr en la segunda posición de la tabla de la liga saudí, con 21 unidades, a espera de lo que hagan el Al-Ittihad de Benzema y el Al-Hilal de Neymar en sus partidos.

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