Al-Nassr vs Al Draih: La Hora para ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia

En medio de una total controversia en lo que se entiende como la parte final de su carrera internacional, Cristiano Ronaldo regresa a las actividades en Arabia. Ante dicha situación, este artículo de Dónde Ver EN VIVO te trae la mejor información al respecto. Así luce el encuentro de Al-Nassr vs Al Draih, Jornada 8, partida a disputarse este viernes 9 de octubre a las 12:00 p.m. en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Al-Nassr vs Al Draih de la Liga de Arabia?

Obviamente la atención se centra en la figura de CR7 y su problema mediático alrededor de la selección de Portugal. Sin embargo, Al-Nassr tiene sus propios problemas con un bache por el que atraviesan en este inicio de año futbolístico. En los últimos encuentros de liga perdieron 4 unidades que les costó el liderato y en su primera partida de Champions League fueron goleados 4-0. Entonces, requieren de un triunfo que traiga calma de manera inmediata.

Por ello, Al Draih espera no ser aquel club que pague los platos rotos. Y es que esta institución está viviendo historia pura, pues es la primera vez que se plantan en la máxima categoría del futbol árabe. Muchos esperaban peores resultados, pero acumulan 11 unidades que les tienen en la parte media de la tabla. Sin embargo, quieren salir bien librados de esta visita ante el campeón reinante.

¿Dónde Ver EN VIVO el Al-Nassr vs Al Draih de la Liga de Arabia?

Aunque realmente el boom de la liga árabe pasó, el interés en México renació con una cadena que ha apostado fuerte por la adquisición de los derechos televisivos en territorio azteca y también de ligas extranjeras. Por ello, son dos las cadenas que tiene cierto contenido de la Liga de Arabia. Solamente se recomienda investigar bien con los propios proveedores cuál es el contenido específico que tienen para ofrecer.

Fox One/TUBI - Canal de TV de Paga y contenido streaming.

Canal de TV de Paga y contenido streaming. DAZN - Plataforma streaming.

Probables alineaciones Al-Nassr vs Al Draih