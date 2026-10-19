Al-Nassr vs NEOM Sports: La Hora para ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia

El futbol árabe parece que tendrá un año más que entretenido en la disputa por el trofeo, por ello las actividades de CR7 son imperdibles. Y en ese sentido, este artículo de Al-Nassr vs NEOM Sports te indica dónde y cómo ver este enfrentamiento de la Jornada 10 de la Liga Profesional Saudí. No te pierdas las actividades a disputarse en el Al-Awwal Park, este martes 20 de octubre en punto de las 12:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Al-Nassr vs NEOM Sports de la Liga de Arabia?

El equipo viene de una semana de descanso tras no disputar la Jornada 9 en Arabia, esto por sus actividades en la Champions League de Asia. Allí ganaron 3-1 al FK Neftchi Fergana de Uzbekistán. Por ello, este duelo en casa tiene la etiqueta de prohibido de perder, pues Al Hilal y Al Qadisiya no ceden en la cima de la clasificatoria. Sin embargo, Al-Nassr es el campeón defensor y no venderá barata su caída.

Por su parte, el NEOM Sports en estos momentos está instalado en la zona media-alta, detrás de las grandes potencias. Tienen complicado trascender a más, pero han concretado un torneo de 5 triunfos, un empate y una derrota. Ahora, entienden que su visita al campo del campeón tiene serias dificultades, por lo que pelearán con sus recursos para amargarle la vida al equipo de Cristiano Ronaldo.

¿Dónde ver el Al-Nassr vs NEOM Sports de la Liga de Arabia?

En México esta información ha vivido cambios a lo largo de 2026, pero parece que en estos momentos son dos las verdaderas oportunidades para ver a CR7 semana con semana. DAZN y FOX ONE tendrían los enfrentamientos de clubes como Al-Nassr o al Qadisiya. Pero se te anima a investigar directamente con estos servicios streaming para tener la información de primera mano.

Probables alineaciones Al-Nassr vs NEOM Sports