Al Qadisiya vs Al Ahli; dónde ver EN VIVO la Jornada 6 de la Liga de Arabia Saudita

Julián Quiñones es, posiblemente, el jugador mexicano en mejor estado de forma en el momento, por lo que es interesante conocer más respecto al siguiente duelo que tendrá con el Al Qadisiya, institución que buscará sorprender a todos dentro de la primera división de Arabia Saudita.

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El Al Qadisiya logró su ascenso hace un par de temporadas y, sin embargo, hoy en día está convertido en uno de los mejores equipos del país gracias a la fuerte inversión realizada hasta ahora, misma en donde destaca la llegada de Julián Quiñones hace algunos años.

¿Cómo le ha ido a Julián Quiñones en el Al Qadisiya?

Julián Quiñones llegó al futbol de Arabia Saudita luego de haber dominado por completo la Liga BBVA MX a través de los campeonatos obtenidos con el Atlas y el Club América; sin embargo, pocos consideraban que el nacido en Colombia iba a caer tan bien en un futbol completamente distinto.

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🇲🇽🤯 QUIÑONES, CERCA DE SER EL NÚMERO 1…



Estos son los mexicanos con más goles en un año natural (enero-diciembre) después de la era de Hugo Sánchez



1️⃣ Santi Giménez — Feyenoord, 2023 🇳🇱

2️⃣ Carlos Vela — LAFC, 2019 🇺🇸

3️⃣ Raúl Jiménez — Wolves, 2019 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

4️⃣ Julián Quiñones —… pic.twitter.com/YvIGmgXudJ — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) September 5, 2026

Y es que, a lo largo de los años en los que ha estado en el país, Julián Quiñones registra más de 75 anotaciones con el Al Qadisiya, lo cual habla del impacto que el mexicano tiene en el terreno de juego de tres cuartos del campo en adelante, sobre todo, en este inicio de temporada.

Un ejemplo de lo anterior es lo que ha ocurrido en los primeros cinco juegos de la campaña actual, mismos en donde el Al Qadisiya se ubica en la tercera posición con 12 unidades solo por debajo del Al Hilal y el Al Nassr, equipo en donde se encuentra Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Al Qadisiya vs Al Ahli?

Este es, sin duda, uno de los juegos más atractivos que la primera división de Arabia Saudita presentará en estos días. Julián Quiñones buscará hacerse presente una vez más en el marcador en el juego programado para este martes en punto de las 12 del día, mismo que podrás apreciar a través de Fox One.

