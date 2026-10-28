Al Riyadh vs Al Qadisiya: La Hora Exacta para ver EN VIVO a Julián Quiñones en la Liga de Arabia

Si el equipo de Julián Quiñones desea pelear por el trofeo, este partido es clave, pues han dejado unidades que lo alejan de la punta. Ante eso, este Dónde ver EN VIVO Al Riyadh vs Al Qadisiya se vuelve de total relevancia. Acude a la información correspondiente a este duelo de la Fecha 12 de la Liga Profesional Saudí, a disputarse este jueves 29 de octubre a las 12:00 horas del tiempo en CDMX.

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¿Qué esperar del Al Riyadh vs Al Qadisiya de la Liga de Arabia?

Los locales son un club que año con año pelea por no caer a la segunda división. La temporada pasada libraron el descenso por un punto y ahora esperan tener un torneo con mucho menos estrés. Al momento acumulan 12 valiosas unidades, que les tienen dos triunfos por encima de la zona caliente. Sin embargo, reciben a uno de los equipos más competitivos de la liga.

Justamente Al Qadisiya ha peleado fuertemente contra los titanes del circuito de la Liga de Arabia, aunque se ha quedado corto. La fecha pasada parecía que podía dar un golpe sobre la mesa, pero terminó en derrota ante Al Hilal. Por eso, requieren de 3 unidades que les metan de lleno en el top3, pues Al Ittihad y el mismo Al Ahli vienen pisando fuerte entre los mejores 5.

¿Dónde ver EN VIVO Al Riyadh vs Al Qadisiya de la Liga de Arabia?

La recomendación principal es acudir a cada proveedor de señal para investigar perfectamente la cobertura que tienen de la Liga Profesional Saudí. Aclarado eso, he aquí algunas opciones que en mayor o menor medida transmiten o han transmitido esta competencia a lo largo del año.

FOX - La combinación de TUBI-CALIENTE es la opción que más ha apostado en pasar los juegos más importantes semana con semana.

La combinación de TUBI-CALIENTE es la opción que más ha apostado en pasar los juegos más importantes semana con semana. DAZN - También se indica que tiene el catálogo de partidos más importantes cada jornada liguera.

También se indica que tiene el catálogo de partidos más importantes cada jornada liguera. Azteca Deportes - Algunos encuentros se pasan por las señales digitales como sitio web o la aplicación.

Posibles alineaciones Al Riyadh vs Al Qadisiya