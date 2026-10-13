Alan Cleland, surfista olímpico mexicano, es acusado de agresión sexual contra una adolescente

El surfista mexicano Alan Cleland Jr., quien representó al país en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue suspendido del Championship Tour de la World Surf League (WSL) en medio de acusaciones de agresión sexual relacionadas con una adolescente australiana durante una reunión privada en Tahití, celebrada en agosto pasado.

La información sobre el atleta mexicano fue dada a conocer por varios medios australianos como The Sydney Morning Herald que citó el siguiente comunicado:

“La World Surf League (WSL) confirma que un competidor del Men's Championship Tour de 2026 ha sido suspendido después de que la WSL tuviera conocimiento recientemente de acusaciones de naturaleza muy grave que involucran al competidor”, se lee en el dodcumento emitido por la WSL el domingo.

La WSL confirmó el domingo la suspensión provisional de un competidor del circuito masculino de 2026, aunque evitó identificarlo en su comunicado. Los medios especializados Stab y Surfing World señalaron a Cleland como el deportista involucrado. Su nombre también fue retirado de la clasificación del campeonato.

Las acusaciones relacionadas con Tahití corresponden a hechos presuntamente ocurridos durante una reunión privada, ajena a las actividades oficiales de la WSL, después de la séptima parada del Championship Tour, disputada del 8 al 18 de agosto en Teahupo'o.

"Tras ser informado de las acusaciones, el Comité Disciplinario de la WSL tomó medidas inmediatas y suspendió provisionalmente al competidor de todos los eventos de la WSL", informó la organización.

La liga añadió que mantiene abierto su procedimiento disciplinario y ofreció colaboración a las autoridades correspondientes. La suspensión es una medida provisional y no constituye una determinación de responsabilidad penal.

De acuerdo con la información difundida por medios australianos, las acusaciones involucran a una adolescente de Sídney y a otros tres hombres que no pertenecen al circuito profesional. Las autoridades australianas señalaron que el asunto corresponde a la policía de la Polinesia Francesa, que no confirmó públicamente si existe una investigación en curso.

Acusación de Alan Cleland en medios australianos

Noah Klapp denuncia agresiones durante su relación con Alan Cleland

El caso adquirió una nueva dimensión después de que la surfista alemana Noah Klapp, excampeona mundial juvenil, denunciara públicamente que Cleland la agredió sexual y físicamente en repetidas ocasiones durante una relación que mantuvieron hace aproximadamente seis años, cuando ella tenía 17 años.

La denuncia pública de Noah Klapp amplió el alcance del caso. La alemana, campeona mundial sub-16 de la International Surfing Association (ISA) en 2019, publicó en Instagram un extenso testimonio sobre su relación con el mexicano.

"Ha llegado el momento de hablar públicamente. Una vez le dije a Alan Cleland Jr. que si alguna vez me enteraba de otra víctima, contaría toda la verdad sobre nuestra relación", escribió.

Klapp explicó que mantuvo una relación de aproximadamente un año con Cleland cuando tenía 17 años. Según su relato, durante ese periodo sufrió agresiones sexuales, violencia física, insultos y episodios en los que su entonces pareja le impedía abandonar una habitación.

La surfista aseguró que el mexicano la inmovilizaba sujetándole las muñecas y que en distintas ocasiones recurrió a la fuerza para impedir que escapara. También describió el impacto psicológico que, según afirmó, dejaron aquellos acontecimientos.

Klapp señaló que decidió hablar después de conocer las nuevas acusaciones relacionadas con una menor de edad. Explicó que anteriormente había compartido su experiencia únicamente con personas cercanas, debido al temor de que su testimonio no fuera creído.

En su publicación también cuestionó el reconocimiento que Cleland recibió dentro de la industria del surf, donde llegó a competir en el máximo circuito profesional y a representar a México en unos Juegos Olímpicos.

La alemana, quien consiguió su clasificación a las Challenger Series y también desarrolla una actividad artística, recibió mensajes de apoyo de otras figuras internacionales del surf.

Hasta la información disponible para esta nota, Cleland no había emitido una respuesta pública a las acusaciones.

Noah Klapp, acusó públicamente a a Alan Cleland de abuso sexual.

Alan Cleland, de figura mexicana en París 2024 a una suspensión que sacude al surf

Alan Cleland llegó a los Juegos Olímpicos de París 2024 como uno de los representantes de una disciplina con escasa tradición olímpica en México. Dos años después, el mismo escenario donde compitió por el país, las olas de Teahupo'o, en la Polinesia Francesa, aparece nuevamente ligado a su nombre, ahora por acusaciones que amenazan su carrera profesional.

El surfista originario de Colima había conseguido su boleto olímpico después de proclamarse campeón mundial de la ISA en 2023, resultado que lo convirtió en una de las figuras emergentes del deporte mexicano.

En París 2024, Cleland avanzó hasta los octavos de final y terminó en el noveno lugar de la competencia masculina, de acuerdo con los resultados oficiales de la International Surfing Association. Su participación lo colocó entre los 10 mejores surfistas de aquella edición olímpica.

Su crecimiento continuó hasta alcanzar el Championship Tour, la máxima categoría profesional de la WSL, donde se convirtió en el primer mexicano en competir entre la élite del circuito.

Sin embargo, las acusaciones conocidas en octubre de 2026 ponen en riesgo esa trayectoria. Cleland ocupaba el puesto 24 del ranking mundial cuando se conoció su suspensión y, de acuerdo con reportes de medios especializados, perdió el respaldo de patrocinadores como Quiksilver y Monster.