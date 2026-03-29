En su mejores días su precio era de 9 millones, hoy está borrado en Chivas y su ficha cae a 800 mil euros

Chivas ha demostrado ser uno de los mejores equipos de la Liga BBVA MX en este 2026 y se ve reflejado en la tabla de posiciones del Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito es el único líder del torneo y, si bien es cierto que el entrenador ha sido muy importante en la obtención de resultados, la plantilla del Guadalajara cuenta con jugadores de alto nivel. Sin embargo, no todos viven el magnífico presente y uno de ellos es Alan Pulido.

El delantero de 35 años no ha podido adaptarse al estilo de juego del conjunto rojiblanco en esta segunda etapa en el club y Milito tomó la decisión de borrarlo del equipo para el Clausura 2026. Durante sus mejores años, entre 2020 y 2021, Pulido supo tener un valor de mercado de 9 millones de euros. Sin embargo, tras llevar meses de bajo nivel y con pocos minutos de juego, su precio decayó a los 800 mil euros en la actualidad.

El canterano de Tigres vivió su mejor momento futbolístico durante su etapa en el Sporting Kansas City de la MLS. En el equipo estadounidense logró superar la barrera de 100 partidos jugados, específicamente con 108 juegos sobre su espalda, y consiguió un saldo de 38 goles y 15 asistencias. Estos números lo posicionaron como uno de los mejores delanteros de la liga y con un precio desorbitado.

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Alan Pulido no pudo replicar su gran nivel en Chivas

En enero de 2025, Guadalajara pagó alrededor de 1,5 millones de euros para traer de vuelta a Pulido. No obstante, desde su regreso al Verde Valle, el atacante sumó apenas 21 partidos jugados y solamente logró convertir 2 goles. La mayoría de minutos los vio ingresando desde el banco de suplentes y, ante su bajo rendimiento, Milito lo apartó del grupo para este 2026 y la directiva no consiguió encontrarle acomodo en otro club.

|Crédito: Mexsport

Para recordar el último partido de Pulido con la camiseta de Chivas hay que remontarse al 30 de noviembre del año pasado, cuando el delantero ingresó en el último cuarto de hora ante Cruz Azul por los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2025. Aquella noche, Alan ingresó en lugar de Roberto Alvarado y el Guadalajara fue eliminado al caer por un global de 3-2.

En la actualidad, parece difícil que el estratega argentino vuelva a contar con él. Por delante están Armando González y Ángel Sepúlveda, delanteros que han demostrado estar a la altura y que se complementan de gran manera. Posiblemente estemos hablando de los últimos meses de Pulido en Guadalajara.

