ÚLTMA HORA: Chivas tiene a su primer transferible de cara al Apertura 2026

Chivas quedó eliminado en la semifinal ante el campeón Cruz Azul, por lo que Gabriel Milito y la directiva ya analizan las altas y bajas. Una de estas últimas sería la de un defensa central, ya que fue puesto como transferible al no tener mucho juego en el torneo y ante el regreso de uno de los canteranos del club, quien es el primer fichaje del Apertura 2026.

Miguel Tapias es el jugador al que ya se le notificó que no entra en los planes del cuerpo técnico, según informó Futboltuber. Ello se debe en gran medida a la reincorporación de los defensas Diego Ochoa y Luis Rey, quienes terminaron sus préstamos en Juárez y Puebla, respectivamente. Conoce al jugador del Rebaño que vio campeón a la Máquina por la TV, luego de irse del club.

Miguel Tapias fue notificado que está transferible.|@mickytapias

La trayectoria de Miguel Tapias con Chivas

Tapias es un futbolista que nació de la cantera del Club Pachuca, aunque también tuvo un breve paso por la Liga de Expansión MX con Mineros de Zacatecas. Posteriormente, ascendió al primer equipo de los Tuzos hasta que a principios de 2023 emigró a la MLS para jugar con Minnesota.

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La carrera del futbolista de 29 años dio un giro de 180 grados cuando Chivas se interesó en él, por lo que decidió ficharlo en el mercado de invierno, a principios de 2025. La directiva rojiblanca le dio un contrato hasta finales de 2027.

El defensa central no tuvo mucha actividad en este Clausura 2026, pues, según BeSoccer, solo disputó 4 partidos en la fase regular, mientras que en la Liguilla le tocó jugar 3, por lo que queda más que claro que no es un habitual en el 11 de Gabriel Milito.

Desde su llegada al Rebaño, el canterano de los Tuzos solo ha disputado 28 partidos, 19 de ellos como titular, de los cuales lo más trascendental son sus 3 tarjetas: 2 amarillas y una roja.