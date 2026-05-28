Chivas dará la revancha y ya tiene en el mapa estos 2 movimientos para el Apertura 2026

Chivas se centra en las posibles bajas —como el jugador que podría ir al América— y en los refuerzos que quiere fichar para el Apertura 2026, buscando mejorar lo que hizo en el último torneo, donde llegó a semifinales y perdió con Cruz Azul, que luego sería campeón. Se sabe que el Guadalajara busca dar revancha y ya tiene en el mapa 2 movimientos espectaculares.

La directiva de Chivas busca refuerzos y no quiere perder el tiempo tras el cierre del torneo. Para el Apertura 2026, la directiva rojiblanca le meterá velocidad a cerrar los fichajes de Denzell García y Jordan Carrillo. Ambos futbolistas son los que más interesan en la interna y los quieren tener ya firmados para cuando inicie la pretemporada.

Chivas solo ficharía a otro jugador si vale verdaderamente la pena|Crédito: @Chivas / X

El plan de la directiva y la prioridad de Gabriel Milito

Denzell García y Jordan Carrillo serían prioridad en el Guadalajara y la directiva quiere tener el equipo completo a Gabriel Milito para que hagan pretemporada completa. El estratega argentino sabe que el aspecto físico es clave, por lo que se busca que sus nuevos refuerzos no estén después bajos de ritmo en el arranque del Apertura 2026.

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Estadísticas de Jordan Carrillo en el Clausura 2026

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Jordan Carrillo (24) en Pumas en la última temporada:

Partidos jugados: 22 partidos (fase final incluida)

Goles anotados: 6 goles (destacando anotaciones contra América y Pachuca)

Asistencias: 3 asistencia

Encuentros como titular: 20

Estadísticas de Denzell García en el Clausura 2026

Siempre según la información de los sitios especializados en estadísticas de los futbolistas de la Liga MX, estos han sido los números de Denzell García (22) con los Bravos de Juárez en el Clausura 2026:

Partidos jugados: 17 partidos (no se clasificó a Liguilla)

Goles anotados: 2 goles

Asistencias: 2 asistencias

Encuentros como titular: 17

Los rumores acercan a estos jugadores al “Rebaño Sagrado” para el Apertura 2026

La ventaja para el “Rebaño Sagrado” es que todos los rumores indican que ambos futbolistas tienen el anhelo de vestir los colores rojiblancos. Distintos reportes indican que las pláticas ya están en marcha y se espera que las directivas den luz verde para negociar formalmente.

