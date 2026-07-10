El jugador que nació en España, juega para Argentina y se declaró fan de Cristiano Ronaldo

Alejandro Garnacho es una de las grandes ausencias de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A pesar de haber nacido en España y haber realizado toda su formación futbolística en Europa, el extremo eligió defender los colores de la ‘Albiceleste’ en el plano internacional. Incluso llegó a representar al combinado español en categorías juveniles, pero no influyó en su decisión final.

Garnacho también acaparó la atención mediática debido a su admiración pública hacia Cristiano Ronaldo, futbolista que ha formado una rivalidad histórica con Lionel Messi a lo largo de los últimos años. También compartió vestidor con la leyenda portuguesa durante su etapa en el Manchester United, club donde comenzó a ganar protagonismo antes de continuar con su carrera en Chelsea.

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Quién es Alejandro Garnacho, el futbolista nacido en España que juega para Argentina

Alejandro Garnacho Ferreyra nació el 1 de julio de 2004 en Madrid, España. Es hijo de padre español y madre argentina, una situación que le permitió tener la posibilidad de representar a cualquiera de las dos selecciones.

El extremo comenzó su formación en el Getafe y posteriormente ingresó a las fuerzas básicas del Atlético de Madrid. En 2020, cuando tenía 16 años, fue contratado por el Manchester United y se trasladó a Inglaterra para continuar su desarrollo. Más adelante debutó en el primer equipo y se convirtió en una de las principales apariciones de la cantera del conjunto inglés.

Después de su paso por Manchester, Garnacho fue contratado por el Chelsea. Debido a diferencias con el entrenador Ruben Amorim, el extremo argentino terminó saliendo de forma conflictiva de los Red Devils para arribar a la ciudad de Londres y defender la camiseta de los Blues.

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Por qué Garnacho decidió jugar para Argentina

Garnacho llegó a disputar tres partidos con la Selección de España Sub-18, pero posteriormente aceptó la convocatoria de Argentina. La posibilidad apareció debido a la nacionalidad de su madre y al interés que mostró la Asociación del Futbol Argentino por incorporarlo a sus categorías juveniles.

En 2022 comenzó a jugar con la Selección Argentina Sub-20 y posteriormente recibió su primera oportunidad con el combinado mayor. Su debut absoluto se produjo en junio de 2023, cuando ingresó en un partido amistoso frente a Australia.

Alejandro Garnacho, jugador de Argentina|Crédito: Getty Images

Desde ese momento quedó vinculado deportivamente con la ‘Albiceleste’. Además, integró el plantel que conquistó la Copa América 2024, aunque solamente tuvo participación durante la Fase de Grupos.

Su elección generó atención en España, pero Garnacho sostuvo su decisión y continuó formando parte de diferentes convocatorias de Lionel Scaloni.

Alejandro Garnacho se declaró admirador de Cristiano Ronaldo

La relación futbolística entre Garnacho y Cristiano Ronaldo comenzó antes de que ambos compartieran equipo. El argentino creció observando al delantero portugués y lo señaló como uno de sus principales referentes.

Manchester United también se refirió a Cristiano como el ídolo de Garnacho. El propio extremo utilizó algunas de sus celebraciones después de marcar goles y reconoció la influencia del portugués, aunque evitó compararse directamente con él.

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió el 3 de noviembre de 2022. Garnacho marcó su primer gol oficial con el primer equipo del Manchester United ante la Real Sociedad, después de recibir una asistencia de ‘CR7’. El encuentro tuvo un significado especial para el juvenil, debido a que convirtió su primer tanto profesional junto al futbolista que había admirado desde niño.

Por qué Garnacho no fue convocado a la Copa del Mundo

A pesar de su recorrido con Argentina, Garnacho no fue incluido por Lionel Scaloni en la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Su ausencia respondió a una decisión deportiva del cuerpo técnico. El seleccionador optó por otros atacantes que llegaban con mayor continuidad o que se adaptaban mejor a las necesidades tácticas del equipo durante la competencia. Garnacho fue uno de los nombres destacados que quedaron fuera junto con Franco Mastantuono, Emiliano Buendía y Gianluca Prestianni.

El atacante todavía tiene margen para recuperar su lugar dentro de la Selección Argentina. Por edad y condiciones, continúa siendo una de las alternativas ofensivas con posibilidades de formar parte del próximo proceso de la ‘Albiceleste’.