Messi y Mbappé están igualados en la tabla de goleadores: conoce quién se lleva la Bota de Oro en caso de sostener la paridad y el motivo

La carrera por la Bota de Oro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha alcanzado un punto de ebullición absoluto. Con el torneo acercándose a su desenlace, la tabla de goleadores presenta una paridad histórica que mantiene en vilo a los aficionados: Lionel Messi y Kylian Mbappé están igualados en la cima de la clasificación con 8 anotaciones cada uno. Sin embargo, detrás de esta paridad numérica, los criterios de desempate técnicos de la FIFA comienzan a cobrar un protagonismo determinante para definir al dueño del prestigioso galardón.

Cómo se define la Bota de Oro si empatan en goles

Es fundamental comprender que el premio, otorgado oficialmente desde 1982, no admite empates. Por ello, la FIFA ha establecido mecanismos estrictos para garantizar un único ganador. El primer criterio de desempate es el número de asistencias. Este sistema, formalizado en 1994, busca privilegiar la visión de juego y la capacidad de crear oportunidades de gol sobre la simple ejecución. En este rubro, Kylian Mbappé cuenta actualmente con 3 asistencias, mientras que Lionel Messi registra 1. Esta diferencia de dos pases gol otorga una ventaja significativa al delantero francés, quien se perfila como el favorito para llevarse el premio si la paridad en anotaciones se mantiene hasta el final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



En el escenario hipotético de que ambos futbolistas igualaran tanto en goles como en asistencias, se recurriría al segundo criterio: los minutos jugados. Esta regla, incorporada en 2006, beneficia a quien haya disputado menos tiempo en el campo, premiando la eficiencia y el promedio de efectividad por minuto. Aquí, la balanza se inclina actualmente hacia Messi, quien suma 5 partidos jugados frente a los 6 de Mbappé.

La Bota de Oro es el testimonio definitivo de la grandeza individual en un Mundial. Mientras el certamen avanza hacia las instancias decisivas, la lucha entre el capitán argentino y la estrella gala no solo se disputa en el marcador, sino en la precisión de cada movimiento y la capacidad de influir en el juego. Además, ambos intentarán conducir a su seleccionado hacia la final, instancia en la que ya se cruzaron en Qatar 2022 y la historia terminó a favor de los sudamericanos.

