Alejandro Zendejas recibiría una pésima noticia para el Mundial 2026 y todos se decepcionaron

Alejandro Zendejas recibiría una noticia que pocos esperaban antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El atacante del Club América fue convocado por Estados Unidos, pero su panorama no luce sencillo. Todo apunta a que su participación podría quedar por debajo de lo que muchos esperaban.

La Selección de Estados Unidos llega al torneo con varias opciones en ataque. Christian Pulisic, Tim Weah, Gio Reyna, Malik Tillman, Ricardo Pepi y Folarin Balogun aparecen como nombres fuertes. En ese escenario, Alejandro Zendejas queda en una zona complicada para sumar minutos importantes.

Alejandro Zendejas tuvo en el duelo en el que el USMNT venció 3-2 a Senegal y demuestra que está listo para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @azensaa_

La pésima noticia que recibiría Zendejas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La mala señal para Zendejas está en su rol. Aunque Mauricio Pochettino lo llevó en la lista final, el jugador del América no partiría como titular. Tampoco parece ser una de las primeras variantes ofensivas del equipo. Su lugar apunta más a una opción de recambio.

Esto se reflejó en los amistosos previos a la la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Zendejas apenas jugó seis minutos en la preparación más reciente de Estados Unidos. Entró al minuto 85 ante Senegal y no tuvo actividad contra Alemania. Ese dato encendió las dudas sobre su verdadero peso en el plantel.

TE PUEDE INTERESAR:



Alejandro Zendejas y el rol que tendría con Estados Unidos

Zendejas tendría un papel de revulsivo. Puede jugar por banda derecha, cerrar hacia el centro y atacar espacios. También puede ser útil si Pochettino necesita cambiar ritmo en el segundo tiempo. Su virtud está en la movilidad y en la lectura cerca del área.

El problema es la competencia interna. Estados Unidos tiene futbolistas con más recorrido dentro del proceso. Por eso, Zendejas necesitaría un partido específico, una lesión, una suspensión o un escenario favorable para ganar más minutos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Alejandro Zendejas con Estados Unidos|Crédito: @azensaa_ / IG

Un dato llamativo es el dorsal que utilizará el delantero durante la justa mundialista. Zendejas lucirá el número 26 en su espalda, el cual puede interpretarse como una señal de que fue el último jugador en ingresar a la lista de convocados.

Los números de Alejandro Zendejas con Estados Unidos antes del Mundial 2026

De acuerdo con Transfermarkt, Zendejas acumula 14 partidos y dos goles con la Selección de Estados Unidos desde su debut en 2023.

La lectura es clara. Zendejas está dentro del certamen internacional, pero su reto será convencer desde un rol secundario. Para América y sus aficionados, la noticia puede sentirse amarga. El jugador llegó a la lista final, aunque sus minutos podrían ser pocos si Pochettino mantiene la misma línea.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.