Llegó a Club América por 2.6 millones, hoy vale tres veces más y todos lo quieren en sus equipos

Mientras que una figura del Cruz Azul dijo que André Jardine lo buscó, el Club América tiene en sus filas a uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX. Esta estrella llegó a las filas americanistas por 2.6 millones de euros y hoy vale más de tres veces más. De hecho, tan bueno es su nivel que todos lo quieren en sus equipos y recibió buenas noticias.

El futbolista en cuestión es Alex Zendejas, quien fue convocado a la selección de los Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hasta dejó en claro que la exigencia del América fue clave para lograr esto.

|MEXSPORT

Alejandro Zendejas y un crecimiento exponencial en el Club América

Alex llegó en enero de 2022 al Club América, procedente del Necaxa, a cambio de 2.6 millones de euros. En tanto, su nivel mejoró notablemente desde entonces y ahora el precio de Zendejas está tasado en 10 millones de euros. Es decir que creció más de tres veces más de lo que valía al llegar. Una inversión que le salió perfecta a las Águilas de Coapa.

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El extremo de 28 años aumentó su precio un 285% desde su llegada. Es decir, Zendejas hoy vale 3.85 veces más de lo que le costó al América cuando lo fichó. Sin dudas le ha funcionado muy bien incluirlo en su plantilla y darle la confianza para que despliegue su mejor versión. Además, el nacionalizado estadounidense ha sido parte del tricampeonato.

Alejandro Zendejas tuvo en el duelo en el que el USMNT venció 3-2 a Senegal y demuestra que está listo para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @azensaa_

Alex Zendejas explicó que estar en Club América le ayudó a jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026

“Mucha gente no sabe de la presión, pero estar en un club como el América no es fácil y no cualquiera puede hacerlo”, explicó recientemente el atacante de las Águilas. Pues gracias a esa exigencia ahora Alejandro Zendejas pudo ser convocado por Mauricio Pochettino para la selección de Estados Unidos pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los números de Alejandro Zendejas en Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, Alex Zendejas tiene las siguientes estadísticas con Club América: