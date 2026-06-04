Se actualizó el valor de Alejandro Zendejas después del Clausura 2026 y nadie puede creer la cifra
Álex ha sido convocado con Estados Unidos y su precio de mercado sorprende
Mientras que en el Club América muchos lamentan la salida de André Jardine —incluso Jonathan Dos Santos le dejó un conmovedor mensaje—, las cosas deben seguir su curso de cara al Apertura 2026. Se sabe que las Águilas tienen una de las mejores plantillas del continente y, entre los destacados, el nombre de Alejandro Zendejas impacta. Ahora, se actualizó su valor de mercado.
Muchos no pueden creer el nuevo precio del crack del América. Entre fines de mayo y comienzos de junio, la plataforma Transfermarkt acostumbra a publicar los nuevos valores de mercado de los diferentes futbolistas del mundo entero. En ese sentido la actualización que más llama la atención es la de Álex Zendejas, pues su valor se mantuvo en € 10 M.
Alejandro Zendejas brilla en Club América pero su valor de mercado no cambia
El futbolista nacionalizado estadounidense ha tenido una de sus mejores temporadas, siendo muy importante para las Águilas de Coapa. Sin embargo, la cotización de traspaso estimada no ha cambiado tras lo que había sido su subida de valor en marzo de este 2026, en plena competencia de la Liga BBVA MX. En ese marco, Zendejas sigue valiendo 10 millones de euros.
TE PUEDE INTERESAR:
- Matías Almeyda suma dos refuerzos que no esperaba en Rayados de Monterrey
- Matías Almeyda tiene doble nacionalidad, pero siempre decidió por Argentina: ¿cuál es la otra?
- Cuántos grupos hay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: explicación de cómo se jugará el torneo
Alejandro Zendejas es el jugador más caro de CF América
Al margen de que su cotización de mercado no cambió en la última actualización publicada por Transfermarkt tras el Clausura 2026, lo cierto es que Álex Zendejas sigue siendo el jugador más caro del América. Pues el extremo de 28 años vale 10,000,000 de euros. En tanto, el podio lo completan Brian Rodríguez (8 Md€) y Raphael Veiga (7 Md€).
Los números de Alejandro Zendejas en el Clausura 2026 con el Club América
Alex tuvo un año espectacular, no por nada Mauricio Pochettino lo convocó con EE.UU. a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. De acuerdo a los datos aportados por el propio sitio especializado en finanzas y estadísticas de los jugadores, los números de Alejandro Zendejas con el Club América en el Clausura 2026 fueron estos:
- Partidos jugados: 12
- Encuentros como titular: 11
- Minutos acumulados: 924
- Goles convertidos: 6
- Asistencias aportadas: 4.