La goleada de Alemania a Curazao cambió la historia de los Mundiales: la razón

La Selección de Alemania cumplió en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 7 a 1 a la Selección de Curazao. El equipo teutón encabezado con el doblete Kai Havertz logró sumar una goleada que marcó un récord histórico dentro de la justa mundialista.

Tras la goleada ante Curazao, Alemania logró colocarse como la selección con más goles en la historia de las justas mundialistas. Contando con una cifra espectacular en cuanto a goles a favor se refiere: 239 goles. Por lo que se espera que en este certámen se logre consolidar dentro del primer lugar. ¿Cómo está el ranking histórico?

Alemania golea 7-1 a Curazao en la jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026.|Pedro Nunes/REUTERS

Así va el ranking de selecciones con más goles en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™

De acuerdo a los datos de Alexis María Martín, conocido como Misterchip, Alemania superó a Brasil como la selección con más goles en la cita mundialista. La Canarinha bajó al segundo lugar con 238 goles. Mientras que Argentina permanece en el tercer lugar con 152 goles.

Siguiendo con el ranking podemos ver a Francia en la cuarta plaza con 136. Mientras que Italia y España se sitúan en la quinta y sexta posición con 128 y 108 goles respectivamente. En conclusión, la presente edición podrá brindarnos una pelea entre Brasil y Alemania para saber cuál es la que cerrará como la goleadora histórica en las justas mundialistas.

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Los rivales que enfrentarán Brasil y Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras un empate a 1 ante Marruecos, la Selección de Brasil cerrará la fase de grupos ante Haití y Escocia. Es decir, que enfrentará al equipo número 83 del Ranking de la FIFA y al 43.

Mientras que Alemania cerrará la fase de grupos en sus partidos ante Costa de Marfil y Ecuador. Los cuales ocupan el lugar 33 y 24 dentro del Ranking de la FIFA. Por lo que podemos decir que el cuadro germano contará en teoría con rivales de una mayor jerarquía.

#OJOALDATO - Con los 7 goles de hoy a Curaçao, Alemania se convierte en la selección con MÁS goles anotados en la historia de la Copa del Mundo, superando a Brasil:



🇩🇪 Alemania: 239

🇧🇷 Brasil: 238

🇦🇷 Argentina: 152

🇫🇷 Francia: 136

🇮🇹 Italia: 128

🇪🇸 España: 108 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 14, 2026

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