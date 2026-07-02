La prensa de Alemania confirma todos los cambios que habrá tras la eliminación en el Mundial 2026

Alemania consumó un nuevo fracaso en Mundiales en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado europeo no gana un cruce de eliminación directa en dicho torneo desde Brasil 2014 y suma dos eliminaciones en Fase de Grupos, tanto en Rusia 2018 como Qatar 2022. Ahora, la eliminación ante Paraguay en Dieciseisavos de Final habría significado un antes y un después dentro de la selección teutona.

Alemania no pudo superar a Paraguay en el primer cruce de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, tras el empate 1-1 en los 120 minutos, cayó en la tanda de penales ante el cuadro sudamericano. Su salida del torneo significó un fracaso más en su historia reciente, por lo que la Federación Alemana de Futbol planea realizar una limpieza profunda dentro de la selección.

Los cambios que planea Alemania para el futuro

De acuerdo a la información que comparten distintos medios alemanes como Sport1 y Bild, el plantel de Alemania recibirá una renovación completa tras la eliminación en la justa veraniega. Jugadores como Leon Goretzka, Leroy Sané, Antonio Rüdiger, Pascal Groß y Oliver Baumann no volverían a jugar con el conjunto europeo de cara al futuro, siendo los primeros protagonistas afectados.

|Instagram: Selección Paraguaya

Además, señalan que el entrenador Julian Nagelsmann fue “invitado” a renunciar a su cargo tras reuniones en Frankfurt, al aterrizar desde Estados Unidos. Las mismas fuentes señalan que Joshua Kimmich seguirá siendo el capitán y líder de la nueva camada, siendo el único jugador que podría salir “ileso” de la eliminación ante el cuadro paraguayo. Lo cierto es que Alemania no quiere repetir los fracasos recientes en el plano internacional.

TE PUEDE INTERESAR:



Todos los fracasos de Alemania luego de Brasil 2014

Alemania tocó la cima en Brasil 2014, pero desde aquel título mundial comenzó una etapa marcada por golpes deportivos que contrastan con su historia. La Mannschaft, acostumbrada a competir siempre en instancias decisivas, acumuló eliminaciones tempranas y varios torneos sin llegar a una final.

El primer aviso llegó en la Eurocopa 2016, cuando quedó fuera en semifinales ante Francia. Sin embargo, el quiebre más fuerte apareció en Rusia 2018: Alemania, vigente campeona del mundo, fue eliminada en fase de grupos tras compartir zona con México, Suecia y Corea del Sur. Fue su primera caída en una primera ronda mundialista desde 1938.

alemania|KAI PFAFFENBACH/REUTERS

La crisis se profundizó en Qatar 2022. Alemania volvió a despedirse en fase de grupos, esta vez detrás de Japón y España, pese a vencer a Costa Rica en la última jornada. Ese resultado confirmó que lo de Rusia no había sido un accidente, sino parte de un problema más profundo.

En torneos europeos tampoco logró recuperar su lugar. En la Eurocopa 2020 cayó en octavos de final contra Inglaterra en Wembley, mientras que en la Eurocopa 2024, disputada como local, fue eliminada por España en cuartos de final. En la Nations League tampoco consiguió dar el salto: quedó lejos del título en distintas ediciones y no pudo consolidarse entre las selecciones dominantes del continente.

El golpe más reciente llegó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde Alemania quedó eliminada en dieciseisavos de final ante Paraguay. El partido terminó 1-1 tras 120 minutos y la Albirroja avanzó por penales, en una de las grandes sorpresas del torneo.

Así, desde Brasil 2014, Alemania acumula una serie de fracasos que cambiaron su imagen internacional: dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos mundialista, caídas prematuras en Eurocopa y una nueva despedida dolorosa en 2026.