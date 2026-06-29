Alemania vs Paraguay: a quién se enfrentará el ganador de este partido de 16avos en el Mundial 2026

Con estadio confirmado, las selecciones de Alemania y Paraguay se enfrentarán en los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto europeo y el sudamericano buscarán avanzar a la siguiente ronda después de caminos distintos en la primera fase del torneo. El ganador ya conoce qué rival podría esperarle en octavos de final.

El rival que enfrentaría el ganador de Alemania vs Paraguay

Con el calendario y los cruces de 16avos confirmados, el equipo que consiga avanzar en esta llave se medirá en octavos de final ante el vencedor del cruce entre Francia y Suecia. Ese partido también corresponde a los 16avos de Final y se disputará el martes 30 de junio.

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Francia llega como una de las selecciones más fuertes del torneo tras finalizar la fase de grupos con paso dominante. Suecia, en cambio, avanzó como uno de los mejores terceros y buscará dar una sorpresa en la ronda eliminatoria.

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Alemania quiere confirmar su favoritismo

La selección alemana avanzó como líder de grupo pese a caer en su último encuentro frente a Ecuador. Antes de esa derrota, el conjunto europeo ya había asegurado su clasificación a los 16avos de Final del Mundial 2026.

Alemania llega con futbolistas como Kai Havertz, Jamal Musiala y Florian Wirtz como piezas importantes en ataque. Además, el equipo alemán intentará volver a competir por el título después de quedar eliminado en fase de grupos en las últimas dos ediciones mundialistas.

Paraguay busca otra sorpresa en el Mundial 2026

Paraguay consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo. El equipo sudamericano empató sin goles ante Australia en la última jornada y logró avanzar gracias a los cuatro puntos obtenidos en el Grupo D.

La selección paraguaya intentará aprovechar su orden defensivo para competir ante Alemania. El conjunto sudamericano vuelve a disputar una fase eliminatoria mundialista después de varios años de ausencia en instancias decisivas.

Kylian Mbappé, delantero de Francia|FIFA

Fecha, hora y sede del Alemania vs Paraguay

El partido entre Alemania y Paraguay se jugará este lunes 29 de junio de 2026 como parte de los 16avos de Final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 14:30 del Centro de México. Juegan en el Estadio Boston, Estados Unidos.

Resultados de Alemania en fase de grupos

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Alemania 7-1 Curazao

Ecuador 2-1 Alemania

Resultados de Paraguay en fase de grupos

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Paraguay 2-0 Turquía

Paraguay 0-0 Australia

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