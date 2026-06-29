Alemania vs. Paraguay por 16avos de final: qué dicen las apuestas y simulaciones para este cruce del Mundial 2026

Luego de la fase de grupos, las selecciones de Alemania y Paraguay se medirán, con estadio confirmado, en los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto europeo y el sudamericano buscarán avanzar de ronda después de una primera fase con resultados distintos. El duelo es uno de los partidos de 16avos de Final que transmite TV Azteca. Alemania y Paraguay también cuenta con pronósticos de inteligencia artificial y cuotas de apuestas.

Alemania y Paraguay se enfrentarán en el segundo partido de los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Boston por un boleto a octavos|Jose Luis Melgarejo

Cuotas y apuestas en Alemania vs Paraguay por el Mundial 2026

Gana Alemania: 1,40

Empate: 4,80

Gana Paraguay: 7,60

El pronóstico de la inteligencia artificial para Alemania vs Paraguay

De acuerdo con simulaciones realizadas por inteligencia artificial, Alemania llega como favorita para quedarse con la victoria. Los modelos destacan el poder ofensivo del equipo de Julian Nagelsmann y la presencia de futbolistas como Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz.

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Las proyecciones también toman en cuenta la diferencia de goles mostrada durante la fase de grupos. Alemania marcó diez goles en tres partidos y terminó como líder del Grupo E pese a perder contra Ecuador en la última jornada.

Crédito: Mexsport

Aunque Alemania aparece con ventaja, las simulaciones también consideran el orden defensivo de Paraguay. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro avanzó como uno de los mejores terceros del torneo y buscará competir desde la presión y el contragolpe.

Probabilidades de clasificación según las simulaciones

Según los análisis de inteligencia artificial, Alemania tiene alrededor de un 70% de probabilidades de avanzar a los octavos de final. Paraguay cuenta con cerca de un 30% de opciones de clasificar.

|REUTERS

Fecha, hora y sede del Alemania vs Paraguay

El partido se disputará este lunes 29 de junio de 2026 en el Estadio Boston. El encuentro comenzará a las 14:30 horas, tiempo del Centro de México, y corresponde a uno de los cruces de 16avos de Final del Mundial 2026.

¿Cómo llega Alemania a los 16avos de Final?

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Alemania 7-1 Curazao

Ecuador 2-1 Alemania

¿Cómo llega Paraguay a los 16avos de Final?

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Paraguay 1-0 Turquía

Paraguay 0-0 Australia

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