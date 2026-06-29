HORARIO EXACTO para ver el Países Bajos vs Marruecos, partido de los dieciseisavos de final

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ alcanza su punto máximo este lunes 29 de junio. El Estadio de Monterrey se viste de gala para albergar un duelo de poder a poder entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los dieciseisavos de final. Con la eliminación directa en juego, ambos equipos buscarán imponer sus condiciones en un partido que definirá a uno de los invitados a la siguiente ronda.

Horarios para seguir el partido entre Países Bajos vs Marruecos

La afición podrá disfrutar de este vibrante compromiso en los siguientes horarios internacionales:

México: 19:00 horas (Centro)

Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)

Argentina: 22:00 horas

Transmisión oficial en México

Para los seguidores en territorio mexicano, la cobertura será total a través de TV Azteca, que llevará las acciones del encuentro por la señal de Azteca 7. La transmisión iniciará desde las 18:40 horas (tiempo del centro de México) con todo el análisis previo y los pormenores antes del silbatazo inicial, permitiendo a la audiencia vivir la pasión mundialista desde la comodidad de sus hogares.

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