OFICIAL: El equipo más mexicano participará en un torneo de la UEFA

En Europa hay un equipo que es considerado el más mexicano, debido a que en su plantilla hay futbolistas aztecas que tuvieron que emigrar al viejo continente tras no encontrar cabida en la Liga BBVA MX o de Expansión, tal como le pasó a José Saturnino Cardozo, quien ahora triunfa en Costa Rica. Pero lo que hay que resaltar del club es que participará en un torneo UEFA, tal como lo soñó su dueño.

Rangers de Andorra, que es presidido por Marco Fabián, es el equipo que se conforma de mexicanos y el que jugará la ronda eliminatoria de la Conference League, la cual es considerada el tercer torneo más prestigioso del viejo continente, solo por detrás de la Europa League y de la Champions League, la cual disputarán 2 futbolistas aztecas.

Rangers peleará en la ronda eliminatoria de la Conference League.|@rangersfcad

La Temporada 2026-2027 será clave para el club de Fabián de la Mora, pues tratará de ser uno de los equipos que busquen ganar el tan ansiado trofeo. Es así que el presidente de Andorra cumple uno de sus sueños, aunque no se conforma con ello, ya que lo que más anhela es llevar a los suyos a la Champions League.

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De Segunda División a disputar un torneo de la UEFA

Marco Fabián llegó a Rangers hace 3 años, cuando todavía era jugador. En poco tiempo se enamoró del proyecto a tal grado que se volvió socio y a la postre presidente del equipo. Pero lo que hay que resaltar es la resiliencia, ya que en 2024 llevó al club al ascenso.

En los 2 años anteriores en Primera División de Andorra, el ex de Chivas y el equipo se quedaron a un paso de colarse a competencias de la UEFA y es hasta este 2026 que consiguieron instalarse en la fase previa, la cual buscarán pasar para así formar parte de los clubes que disputen la Conference League.

Cabe resaltar que Fabián de la Mora aún no cuelga los botines de manera oficial, ya que en repetidas ocasiones ha expresado que su mayor sueño es disputar un partido de la Champions League.