Alerta de tormentas durante Argentina vs Inglaterra: qué dice el pronóstico y si puede suspenderse o demorarse la hora de inicio
El encuentro por semifinales será decisivo para ver quién será el rival de España en la final
La semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles 15 de julio en Atlanta, se encuentra bajo la mirada atenta de los meteorólogos debido a un pronóstico de lluvias intensas y tormentas eléctricas en la región. Sin embargo, a pesar de las alertas por tormentas y la humedad sofocante típica del verano en el sudeste de los Estados Unidos, los aficionados pueden estar tranquilos: el duelo no corre ningún tipo de riesgo de suspensión. El Mercedes-Benz Stadium, sede del encuentro, está blindado tecnológicamente para garantizar que la pelota ruede sin interrupciones, sin importar cuán adversas sean las condiciones climáticas externas.
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Argentina vs Inglaterra no corre riesgos de suspensión por tormenta
La seguridad del partido está garantizada gracias a la ingeniería de vanguardia del recinto, que cuenta con un sistema de techo retráctil de última generación. Ante cualquier detección de rayos o precipitaciones torrenciales por parte del Servicio Meteorológico, el estadio puede cerrarse herméticamente en apenas 8 minutos, aislando por completo el campo de juego y preservando el desarrollo del espectáculo.
Esta estructura, combinada con un avanzado sistema de climatización, asegura que, mientras afuera las condiciones pueden ser extremas, dentro del estadio se mantenga un ambiente controlado, libre de humedad excesiva y con una temperatura óptima tanto para los futbolistas como para los miles de espectadores presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Más allá de la protección aérea, el estadio cuenta con una solución invisible ante las posibles inundaciones urbanas de Atlanta: una gigantesca cisterna subterránea con capacidad para 2.5 millones de litros de agua. Esta megaobra de ingeniería captura el excedente de lluvias para evitar cualquier colapso en el drenaje del complejo, permitiendo que el agua sea reutilizada posteriormente para el riego y los sistemas de refrigeración.
De este modo, la infraestructura del estadio actúa como un humedal artificial que garantiza la operatividad total del evento. Así, el Argentina vs. Inglaterra se mantiene como una cita inamovible, protegida contra los embates de la naturaleza y lista para definir a uno de los finalistas de esta edición mundialista.