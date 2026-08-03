Fecha y hora de transmisión del juego entre Charlotte FC vs. Pumas, de la Leagues Cup, para ver en Estados Unidos

La espera terminó para los aficionados auriazules pues este 4 de agosto debutará Pumas en la Leagues Cup 2026 al enfrentarse a Charlotte FC en el Bank of America Stadium, este encuentro promete grandes emociones ya que ambas escuadras buscarán comenzar con una victoria en el torneo que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS.

Para el partido el equipo de la MLS llega con una ventaja al ser local y jugar ante su afición, asimismo, llega con ritmo de competencia al encontrarse en plena temporada de la Major League Soccer por lo que los pronósticos apuntan a que podría dar un golpe de autoridad frente al club mexicano.

Por otro lado, los universitarios llegan motivados por iniciar una nueva edición de la Leagues Cup con un resultado positivo que los acerque a la siguiente ronda. Los felinos dirigidos por Efraín Juárez también buscarán demostrar su crecimiento futbolístico y sumar sus primeros puntos.

¿A qué hora juega Charlotte FC vs. Pumas en Estados Unidos?

El encuentro entre Charlotte FC contra Pumas que está programado a realizarse este martes en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte podrá verse en los siguientes horarios dentro de Estados Unidos, recordemos que por diferente husos horarios este encuentro varía de hora.

8:00 pm Hora del Este: Nueva York, Miami, Washington D. C.

7:00 pm Hora Central: Chicago, Dallas, Houston

6:00 pm Horta de la Montaña: Denver, Salt Lake City

5:00 pm Hora del Pacífico: Los Ángeles, San Francisco, Seattle

¿Por qué se dará este enfrentamiento?

Recordemos que este partido corresponde a la primera jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026, torneo oficial de Concacaf que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) y que se disputa del 4 de agosto al 6 de septiembre donde se reúne a 36 equipos.

En esta edición el equipo mexicano tiene programado tres encuentros, el primero es contra Charlotte FC, mientras que el segundo está programado el 7 de agosto donde enfrentará a FC Cincinnati y finalmente el 11 del mismo mes tendrá un duelo contra Columbus Crew.