El estado de salud de Álex Márquez tras el accidente en el MotoGP

El Gran Premio de Catalunya dejó imágenes estremecedoras en el MotoGP. Lo deportivo pasó a segundo plano después del grave accidente que protagonizó Álex Márquez en el circuito de Montmeló, una acción que generó enorme preocupación dentro y fuera del paddock.

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El piloto español de Gresini sufrió una fuerte caída tras impactar contra Pedro Acosta en plena carrera, en un episodio que obligó a detener inmediatamente la competencia con bandera roja.

Todo ocurrió cuando Acosta, que lideraba la prueba, sufrió la explosión de su neumático trasero mientras circulaba a aproximadamente 200 kilómetros por hora entre las curvas 9 y 10. Justo detrás venía Márquez, quien no tuvo tiempo para reaccionar y terminó chocando violentamente. El impacto provocó que el español saliera despedido de la pista y cayera de espaldas a gran velocidad, encendiendo las alarmas de inmediato en el circuito catalán.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente al trazado y, tras varios minutos de tensión, Márquez fue trasladado primero al centro médico del circuito y posteriormente al Hospital Universitari General de Catalunya, en Sant Cugat.

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Álex Márquez fue operado con éxito

Después de realizarle distintos estudios médicos, los doctores confirmaron que el piloto presentaba una fractura leve en la vértebra C7 y una fractura más delicada en la clavícula derecha. Afortunadamente, el propio Álex Márquez tranquilizó a sus seguidores horas después mediante un mensaje publicado en redes sociales.

"¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos", escribió el corredor español antes de la operación.

Posteriormente, el equipo Gresini confirmó que la cirugía fue un éxito. El procedimiento consistió en estabilizar la fractura de clavícula mediante la colocación de una placa. El comunicado oficial explicó que la intervención fue realizada por los especialistas Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán en el Hospital General de Catalunya.

Aunque las lesiones fueron importantes, el hecho de que el piloto pudiera comunicarse rápidamente trajo alivio al mundo del motociclismo.

Fabio Di Giannantonio ganó, pero el drama marcó la jornada

La carrera terminó siendo ganada por Fabio Di Giannantonio, pero ni siquiera la celebración pudo borrar el ambiente de preocupación que se vivió durante toda la jornada.

El italiano reconoció que fue un día muy complicado emocionalmente debido a la cantidad de accidentes registrados.

"Estoy muy feliz, pero estaba muy preocupado por todos los pilotos que se han caído", declaró el vencedor en Montmeló.

Y es que el caos no terminó con el accidente de Márquez. Tras la reanudación de la carrera hubo un segundo incidente fuerte cuando Johann Zarco impactó por detrás a Luca Marini y terminó enganchándose con la Ducati de Francesco Bagnaia.

La situación provocó otra bandera roja y el traslado de Zarco al hospital, donde se confirmó una fractura en el peroné izquierdo y desgarros en los ligamentos de la rodilla izquierda.

Una jornada dramática que dejó claro el enorme riesgo que enfrentan los pilotos cada vez que salen a la pista.

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