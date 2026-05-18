Piloto de reserva en Cadillac podría reemplazar a Checo Pérez en el GP de Barcelona; esto es lo que se sabe

Estamos a unas semanas para que se lleve a cabo el Gran Premio de Barcelona, uno de los más esperados y llamativos que habrá dentro de la temporada 2026 de la Fórmula 1. A pesar de ello, han comenzado a surgir noticias directamente relacionadas con Checo Pérez.

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El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha tenido una interesante participación en Cadillac, escudería que recientemente hizo su debut en la Fórmula 1. No obstante, ahora se sabe que el nacido en Guadalajara podría ser reemplazado precisamente en este GP de Barcelona.

¿Por qué Checo Pérez podría ser reemplazado en el GP de Barcelona?

Fue hace unos días cuando Cadillac, a través de sus fuentes oficiales, confirmó que su piloto de reserva, el estadounidense de 26 años Colton Herta, realizará su debut con la escudería en el Gran Premio de Barcelona, mismo que está programado para el fin de semana del 12 al 14 de junio.

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En este punto vale destacar que Herta tendrá un total de cuatro apariciones en la temporada 2026 con Cadillac; sin embargo, todas estas serán en la Práctica Libre de los GP’s establecidos por la escudería. Además, de estas apariciones dos serán sustituyendo a Checo Pérez, mientras que las dos restantes a Valtteri Bottas.

Ante ello, y a falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que Herta sustituirá al mexicano en el Gran Premio de Barcelona, al menos, en las Prácticas Libres 1. Dicho lo anterior, se espera que el mexicano vuelva para la reclasificación y, en consecuencia, para el GP de dicho fin de semana.

¿Cuál es el objetivo de Checo Pérez en el GP de Canadá?

De cara al siguiente GP de Miami, programado para el domingo 24 de mayo, Checo Pérez tiene dos objetivos claros con Cadillac. El primero es terminar la carrera de la misma forma en cómo ha ocurrido en los circuitos pasados, mientras que el segundo es rascar algunos puntos para su escudería.

