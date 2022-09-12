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Fútbol

Álex Palou gana en Laguna Seca, Will Power campeón

El piloto español Álex Palou se llevó la victoria del Gran Premio de Monterey, mientras el australiano Will Power obtuvo el campeonato de la IndyCar

Gran Prix Monterey en la IndyCar
|www.indycar.com

Escrito por: Fernando Campos

California, Estados Unidos. No estaba siendo un buen año para Álex Palou pero Laguna Seca, donde ha ganado el domingo con una enorme autoridad, ha sido testigo del presente y futuro del piloto español, que ahora deja la duda de si se le verá demostrar su valía en la IndyCar o subido a un monoplaza de Fórmula Uno.

En la última prueba del campeonato de la IndyCar, ya sin opciones de revalidar el título que logró en 2021, Palou se impuso con claridad, pero dejó interrogantes alrededor de su futuro.

Futuro incierto de Álex Palou


"Veremos qué pasa. Quiero disfrutar del momento ahora y veremos qué pasa", afirmó en la retransmisión estadounidense.

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Él ya ha hablado en el circuito y ahora serán los despachos y los abogados quienes marquen el siguiente capítulo de su carrera.

Tras un 2021 que culminó con el campeonato, este año bajó su nivel y, pese a no haber perdido opciones matemáticas de revalidar el título hasta la penúltima carrera (Portland), lo cierto es que se habló más en los medios de la duplicidad de contrato que de sus triunfos en el asfalto.

El balance de esta temporada fue decepcionante: de ganar tres carreras y lograr otros cinco podios en 2021 pasó a no imponerse en ningún gran premio hasta la última prueba y a subirse en otras cinco ocasiones al cajón en este año.

Finalmente, Palou quedó cuarto en la clasificación general (empatado con Scott McLaughlin) con 510 puntos, 50 menos que el campeón, el australiano Will Power.

El piloto mexicano Pato O'Ward terminó la carrera en la octava posición por lo que terminó el campeonato en el puesto siete con 480 unidades.

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