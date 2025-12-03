La SENSIBLE baja que tendría Toluca ante Rayados de Monterrey en el partido de Ida de las Semifinales del Apertura 2025

Toluca llegaría con una SENSIBLE baja para enfrentar a Rayados de Monterrey en el partido de ida de las Semifinales del Apertura 2025.

Diferentes medios han dado a conocer que los Diablos Rojos no contarían con su delantero estrella Alexis Vega para el partido de ida en el Estadio BBVA, pues todo indicaría que el delantero se habría vuelto a resentir de su lesión y no estaría listo para el encuentro.

'Turco' Mohamed dio a conocer al finalizar el encuentro de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 que Alexis todavía no estaba listo pues se habría resentido de la lesión que sufrió en las últimas fechas del torneo.

Por el momento, la directiva de Toluca no ha dado a conocer el estado de salud de Alexis ni ha informado el tiempo en que podría volver al terreno de juego. La afición se preocupa por una de sus estrellas pero por el buen nivel que ha mostrado hasta el momento los diablos, no buscan apresurar el regreso del delantero.

En caso de que los Diablos salgan con una ventaja importante en el juego de ida ante Rayados, podrían guardar a Alexis hasta la final para que el delantero no

