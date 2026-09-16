Esta es la razón de la ausencia de Alexis Vega en el último partido de Toluca

A mitad de semana el Toluca y Puebla jugaron su encuentro que se aplazó por las actividades mexiquenses en la Leagues Cup. Ante dicho contexto, se generó mucha preocupación alrededor de Alexis Vega, quien ni siquiera salió a la banca para el duelo contra los camoteros. Y también se presume tensión, sabiendo que se viene la primera convocatoria de Rafael Márquez… pensando en que el atacante continúe como parte del proceso tras la Copa del Mundo.

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

¿Por qué Alexis Vega no jugó contra el Puebla?

El 10 y capitán de los choriceros regresó a casa para convertirse en el gran referente de la época reciente en el Estado de México. Y eso le permitió recuperar confianza y nivel para formar parte del seleccionado nacional que jugó el Mundial. Ante eso, su presente luce ideal para seguir siendo figura en su club y con el tricolor… pero ha tenido un desgaste importante en el último mes.

El Toluca tuvo alrededor de 6 partidos en las semanas recientes, donde Alexis Vega tuvo participación en cada uno de ellos. Es por eso que la decisión del cuerpo técnico fue darle reposo total en las actividades de este martes 15, donde su equipo doblegó por la mínima al Puebla. Es así, que la afición respira al entender que no hay problemas con el estado físico de su capitán.

Las últimas actividades de Alexis Vega se resumen en 45 minutos contra Querétaro, 76’ contra Austin, 45’ vs Juárez, 62’ contra León, 68’ contra Monterrey y 85’ contra los rojinegros del Atlas. Por ello, no quisieron arriesgarlo en otra jornada de doble actividad, esperando que se encuentre en óptimas condiciones. El propósito es cuidarlo para que acumule más cifras a los 4 goles y una asistencia logradas hasta el momento entre Leagues Cup y Liga BBVA MX.

¿Cuántos títulos tiene Alexis Vega con Toluca?

No es novedad para nadie que Alexis Vega se haya convertido en un hombre de relevancia en el entorno del Toluca. Y es que su presencia como figura y capitán en una época donde cosecharon 6 trofeos es digna de presumir. El nacido en CDMX ya ganó dos títulos de liga, un Campeón de Campeones, un Campeones Cup, una Concachampions y la más reciente Leagues Cup.