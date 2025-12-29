Alexis Vega: récord mundial y todo lo que ganó en 2025
El delantero de Toluca ha tenido uno de los mejores años de su vida y queda demostrado con todo lo que conquistó
Alexis Vega tuvo un 2025 a la altura de Lamine Yamal y Lionel Messi . ¿La razón? Se metió en el ránking mundial de máximos asistidores de este año calendario y fue el único mexicano de esa lista, ubicándose 7º. Además, ha ganado varios títulos y reconocimientos a lo largo de estos 365 días, lo que lo depositan en un lugar inmejorable.
Mientras que Toluca ha confirmado su primera baja , Alexis Vega es la pieza más importante del equipo. El delantero de 28 años aportó 23 asistencias este 2025 (otros registros marcan 24) y hasta marcó el penal decisivo en la final del Apertura 2025 frente a Tigres. Por todo eso y mucho más, fue un año ideal.
El 2025 de Alexis Vega fue realmente muy bueno: títulos y menciones especiales
En marzo fue campeón de la Nations League con México, en mayo levantó el título del Clausura 2025 con Toluca. En julio fue campeón de la Copa Oro y ganó el Balón de Oro al Mejor Mediocampista Ofensivo de la Liga BBVA MX y también recibió el premio a mejor gol y ganó el Campeón de Campeones.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Pumas cierra nuevo refuerzo para el Clausura 2026 y llega desde el Club América
- Víctor Dávila no entra en los planes del Club América y llegaría a otro equipo de la Liga BBVA MX
- América podría traer de regreso a uno de los cracks más queridos por la afición para el Clausura 2026
Apenas unos meses después, precisamente en octubre, Vega fue campeón de la Campeones Cup con Toluca. Finalmente en diciembre se consagró como bicampeón de la Liga MX (Apertura 2025) con el equipo dirigido por Antonio ‘el Turco’ Mohamed. En diciembre supo que fue el 7º máximo asistidor del mundo.
Los números de Alexis Vega en 2025
De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Alexis Vega en 2025 fueron los siguientes:
- Partidos jugados: 43 en Toluca y 14 en México
- Encuentros disputados como titular: 34 en Toluca y 9 en México
- Goles convertidos: 17 con los Diablos Rojos y 1 en el combinado tricolor
- Asistencias aportadas: 22 con Toluca y 2 en la Selección Mexicana (una no fue contemplada para la estadística mencionada)
- Tarjetas recibidas: 9 amarillas en los Diablos Rojos y una en México
- Títulos conquistados: 3 en Toluca (Liga MX Clausura 2025, Campeones Cup y Apertura 2025) y 2 en la Selección Nacional de México (Nations League y Copa Oro).