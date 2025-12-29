Alexis Vega: récord mundial y todo lo que ganó en 2025

Alexis Vega tuvo un 2025 a la altura de Lamine Yamal y Lionel Messi . ¿La razón? Se metió en el ránking mundial de máximos asistidores de este año calendario y fue el único mexicano de esa lista, ubicándose 7º. Además, ha ganado varios títulos y reconocimientos a lo largo de estos 365 días, lo que lo depositan en un lugar inmejorable.

Mientras que Toluca ha confirmado su primera baja , Alexis Vega es la pieza más importante del equipo. El delantero de 28 años aportó 23 asistencias este 2025 (otros registros marcan 24) y hasta marcó el penal decisivo en la final del Apertura 2025 frente a Tigres. Por todo eso y mucho más, fue un año ideal.

|MEXSPORT

El 2025 de Alexis Vega fue realmente muy bueno: títulos y menciones especiales

En marzo fue campeón de la Nations League con México, en mayo levantó el título del Clausura 2025 con Toluca. En julio fue campeón de la Copa Oro y ganó el Balón de Oro al Mejor Mediocampista Ofensivo de la Liga BBVA MX y también recibió el premio a mejor gol y ganó el Campeón de Campeones.

TE PUEDE INTERESAR:



Apenas unos meses después, precisamente en octubre, Vega fue campeón de la Campeones Cup con Toluca. Finalmente en diciembre se consagró como bicampeón de la Liga MX (Apertura 2025) con el equipo dirigido por Antonio ‘el Turco’ Mohamed. En diciembre supo que fue el 7º máximo asistidor del mundo.

Alexis Vega es el séptimo máximo asistidor del mundo en 2025|Crédito: @LigaBBVAMX / X

Los números de Alexis Vega en 2025

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Alexis Vega en 2025 fueron los siguientes: