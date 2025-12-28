A la altura de Lionel Messi y Lamine Yamal: Así fue el año 2025 para Alexis Vega con Toluca

Alexis Vega fue vital para el gran año 2025 que tuvo Toluca en la Liga BBVA MX. El delantero mexicano comandó a los Diablos Rojos a ganar cuatro campeonatos a lo largo del curso y siendo una de las piezas más importantes dentro del equipo de Antonio Mohamed. Como si fuese poco, una reciente estadística lo colocó entre los mejores jugadores del mundo, prácticamente a la altura de Lionel Messi y Lamine Yamal.

Alexis Vega, entre los máximos asistidores en todo el mundo (2025)

Con el año llegando a su final, Alexis Vega integra una prestigiosa lista que jamás olvidará. Resulta que el futbolista de 28 años se encuentra dentro del top 10 de los máximos asistidores del 2025. Precisamente, el hombre del Toluca ocupa la séptima posición a nivel mundial, habiendo realizado 23 pases gol durante todo el año. Esto demuestra lo esencial que fue el mexicano para el cuadro escarlata en la obtención del bicampeonato.

Alexis Vega es el séptimo máximo asistidor del mundo en 2025|Crédito: @LigaBBVAMX / X

Cabe destacar que el líder mundial de esta importante estadística es el francés Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, que alcanzó realizar 30 asistencias durante el 2025. Sin embargo, nombres como Lionel Messi y Lamine Yamal completaron el podio, con 29 y 27 pases gol, respectivamente. En este contexto, Vega se coloca entre los mejores jugadores del mundo en este 2025, siendo un verdadero orgullo mexicano.

El top 10 de los máximos asistidores en todo el mundo durante el 2025

Michael Olise (Bayern Munich) – 30 Lionel Messi (Inter Miami) – 29 Lamine Yamal (FC Barcelona) – 27 Riyad Mahrez (Al-Ahli) – 25 Xherdan Shaqiri (Basilea) – 24 Salem Al-Dawsari (Al-Ahli) – 24 Alexis Vega (Toluca) – 23 Bradley Barcola (PSG) – 23 Rayan Cherki (Manchester City) – 23 Christos Tzolis (Brujas) – 22.

Los títulos que obtuvo Alexis Vega durante el 2025

Además de haber sido el MVP de Toluca a lo largo de todo el año, Vega consiguió títulos muy importantes que ensanchan su palmarés. Durante el primer semestre, el ex Chivas logró alzar el título del Clausura 2025 tras vencer al Club América en la final. Como si fuese poco, la historia se repetiría meses después al ganar el Campeón de Campeones.

Pero eso no es todo, pues Alexis también consiguió el título de la Campeones Cup 2025, donde logró vencer a Los Angeles Galaxy con el Toluca. Finalmente, el futbolista de la Selección Mexicana consiguió su cuarto título en el año al coronarse campeón del Apertura tras derrotar a Tigres en los penales. Sin lugar a dudas, un año que jamás olvidará.