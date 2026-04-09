Alexis Vega vs. Paulinho: cuál de los dos jugadores tiene mejor valor en el mercado
Uno es el máximo referente del equipo y el otro su máximo goleador; pero está es la diferencia de precio entre ambos jugadores del Toluca
Alexis Vega y Paulinho han sido los futbolistas más importantes de Toluca en este último tiempo. El primero fue la gran figura del equipo campeón del bicampeonato de la Liga BBVA MX, mientras que el segundo se coronó como tricampeón de goleo tras la obtención del Apertura 2025. Sin embargo, solo uno de ellos es mejor valorado por el mercado actual del mundo del futbol.
A pesar de no haber sumado muchos minutos en el presente 2026, Alexis Vega se mantiene como uno de los jugadores con valor de mercado más alto dentro del cuadro escarlata. De acuerdo al sitio especializado, Transfermarkt, su precio actual es de 9 millones de euros, cifra que equivale a unos 182 millones de pesos. El canterano de los Diablos Rojos se ubica como uno de los futbolistas más valiosos de la Liga BBVA MX en la actualidad.
Paulinho se encuentra por detrás pese a tener números goleadores escandalosos con el Toluca. La misma fuente comparte que su valor de mercado actual asciende hasta los 6 millones de euros, una cifra que equivale a 121 millones de pesos aproximadamente. Estos números lo mantienen alejado de los futbolistas con valor más alto dentro del futbol mexicano, aunque su edad tiene mucho que ver en ello.
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Con 33 años, el valor de reventa del delantero portugués no es muy elevado, factor que afecta a su precio final en el mercado. De esta manera, la diferencia económica entre ambas fichas es de 3 millones de euros a favor de Vega. De todas formas, Toluca puede presumir de tener a dos de los mejores futbolistas de la Liga BBVA MX y quienes fueron cruciales para la obtención del bicampeonato durante el año pasado.
La temporada de Alexis Vega y Paulinho en números
Alexis Vega
El mexicano se ha destacado por ser el máximo asistidor del equipo de Antonio Mohamed. Estas son sus estadísticas en la temporada 2025-26:
- Partidos jugados: 21.
- Goles: 4.
- Asistencias: 10.
- Minutos disputados: 1,305.
Paulinho
El portugués, por su parte, es el máximo goleador de Toluca en lo que va de la presente campaña. Estos son sus números:
- Partidos jugados: 35.
- Goles: 25.
- Asistencias: 4.
- Minutos disputados: 2,722.