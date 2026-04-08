Liga BBVA MX logró superar a la MLS en algo que pocos saben: es un dato importante

Los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 han encendido las alarmas en México tras los resultados de ida. André Jardine dejó un mensaje a los aficionados del América para la revancha de Concachampions, pidiendo confianza total en el Estadio Azteca. Sin embargo, existe un factor fuera de la cancha donde la Liga BBVA MX ya ganó ante la MLS.

El dato que pocos conocen es la enorme superioridad en el valor de mercado de los clubes mexicanos sobre los estadounidenses. Esta ventaja financiera es tan marcada que la IA elaboró un informe sobre las posibilidades de la hazaña de Cruz Azul ante LAFC. A pesar del 3-0 en contra, el valor del plantel celeste sigue siendo superior al rival.

La diferencia de valor de plantillas entre América (el más caro de la Liga BBVA MX) y Nashville

El conjunto azulcrema no marcó gol de visitante, hecho que lo concidicona en el partido de vuelta.|Club América

El América lidera la Liga BBVA MX con un plantel de 98.95 millones de euros, casi el doble que Nashville (40.38 md€). Es curioso ver que estos últimos eliminaron al Inter Miami, el más caro de la MLS. Alejandro Zendejas, con 10 millones, supera el valor de Sam Surridge, la estrella inglesa de un Nashville que marcha líder en la Conferencia Este.

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La diferencia de valor de plantillas entre Cruz Azul y LAFC

Cruz Azul, sublíder del Clausura 2026, posee una plantilla valuada en 82.60 millones de euros. Enfrente tiene al LAFC, segundo equipo más valioso de la MLS con 68.28 millones de euros. Aunque Denis Bouanga es letal, Erik Lira ostenta la carta más alta con 12 millones. Deportivamente, los angelinos llegan a la revancha motivados tras golear 3-0 en California.

Cruz Azul pierde por goleada ante el LAFC en la Concachampions.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

La diferencia de valor de plantillas entre Tigres y Seattle Sounders

Existe una diferencia considerable de 30 millones de euros entre Tigres y Seattle. Los felinos valen 73.45 millones, superando a casi toda la MLS. Ángel Correa, tasado en 9 millones, encabeza un equipo que busca revancha tras caer ante Tijuana. En contraste, los Sounders valen 44.45 millones, con Jesús Ferreira cotizado en solo 4 millones de euros.

|MEXSPORT

La diferencia de valor de plantillas entre Toluca y LA Galaxy

El bicampeón mexicano, Toluca, está tasado en 84.95 millones de euros, superando por más de 20 millones al histórico LA Galaxy (60.15 md€). Alexis Vega toma la batuta con un valor de 9 millones. Mientras los Diablos son protagonistas, el Galaxy sufre en el doceavo sitio de su conferencia tras perder contra Minnesota.