Alineaciones confirmadas Bayern Múnich vs PSG | Champions League

Se disputa el partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League entre Bayern Múnich vs PSG. Ambos equipos son candidatos a pelear por el título pero uno quedará eliminado al concluir el encuentro.

El partido se disputará en Estadio Allianz Arena. El conjunto del Bayern llega con la venta del partido de ida donde pudo ganar 1 a 0 con gol de Kingsley Coman tras un gran pase de Alphonso Davies. Los dirigidos por Christophe galtier llegan en una racha de tres victorias consecutivas que les sirve en lo anímico para el complicado duelo en Alemania.

Por otra parte, Bayern llega de perder un juego y de ganar dos encuentros. Siendo el máximo favorito por los expertos para avanzar.

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Alineación del Bayern Múnich

Portero: Sommer

Defensas: Upamecano, De Light, Davies y Stanisic

Mediocampistas: Kimmich, Goretzka, Musiala, Muller y Coman

Delanteros: Choupo-Moting

Alineación del PSG

Portero: Donnarumma

Defensas: Marquinhos, Ramos, Danilo, Hakimi y Mendes

Mediocampistas: Ruiz, Verratti y Vittinha

Delanteros: Mbappe y Messi

¿Por qué no juega Neymar?

El París Saint-Germain no jugará ante el Bayern por una lesión que sufrió el brasileño ante el Lille en la Liga francesa. Se especulaba que no fuera de gravedad pero el equipo confirmó que Neymar se perderá toda la temporada.

"Neymar Jr ha sufrido varios episodios de inestabilidad en su tobillo derecho en los últimos años. Tras su último esguince, el 20 de febrero, el cuerpo médico del París Saint-Germain recomendó una operación de reparación de ligamentos para evitar un riesgo mayor de recidiva. Todos los expertos consultados han confirmado esta necesidad. La operación se realizará en los próximos días en el hospital ASPETAR de Doha. Se espera una ausencia de 3 a 4 meses antes de su vuelta a los entrenamientos colectivos".

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