La ayuda de Cristiano a los afectados por el sismo en Turquía y Siria

El corazón de Cristiano Ronaldo es enorme, tan grande que no cabe en un campo de futbol. Un terremoto afectó hace unas semanas a Turquía y Siria. Ambos países sufrieron pérdidas humanas y también millonarias pérdidas materiales.

Cristiano Ronaldo se solidarizó con estas naciones y mandó apoyo para los afectados. El atacante portugués que juega en el club Al Nassr, de Arabia Saudita, envió tiendas de campaña para la zona afectada.

Además de ropa, material médico, alimentos y artículos para bebés. Todo se envió en un avión a la zona donde más de 50 mil personas perdieron la vida hace unos días.

La demás acciones bondadosas de CR7

Las buenas acciones del “Comadante” no acabaron ahí. El astro del futbol conoció en persona a un niño sirio. El pequeño Nabil Saeed es sobreviviente del terremoto del pasado 6 de febrero y cumplió el deseo de toda su vida.

“Cuando vi a Ronaldo, pensé que era un sueño. No me lo creía. Cuándo terminaría este sueño, no lo sabía. Ruego a Dios que no sea un sueño”, declaró Nabil después de conocer a “CR7" y con una gran sonrisa en el rostro.

En un video que circula por las redes sociales y que incluso el propio club del portugués, el Al Nassr, se ve a Cristiano Ronaldo con el niño, se tomaron fotos, platicaron, practicaron el famoso festejo del futbolista lusitano.

Después el pequeño vio el partido de su ídolo desde la tribuna, pues fue invitado por un famosos influencer arabe para viajar desde Siria para cumplir el sueño de conocer a su ídolo deportivo.

“Ojalá todos pudieran ver a Ronaldo. Es una persona muy agradable”, agregó el pequeño sirio desde las gradas del estadios, donde vio el partido de Cristiano Ronaldo con Al Nassr. Una vez más, “CR7" se anotó un golazo en el corazón de todos los aficionados al futbol.