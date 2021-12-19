Alineaciones confirmadas Atlante vs Tampico Madero

Todo está listo para que Atlante y Tampico Madero definan al campeón de la Liga BBVA Expansión MX. Los técnicos de ambos equipos Mario García de los Potros y Gerardo Espinoza de La Jaiba Brava han definido sus alineaciones titulares para afrontar el compromiso.

Alineación Atlante

Por parte del conjunto que será local en esta final de vuelta, Mario García ha decidido mandar a la cancha a los siguientes futbolistas: Humberto Hernández estará en la portería, Diego García, Jonathan Sánchez, Edson Partida, Rolando González, Omar Soto y Elbis Sousa serán los defensores. En el mediocampo se ubicarán Dulio Tejeda, Christian Bermúdez y Juan Domínguez, mientras que Ramiro Costa será el hombre de ataque.

Alineación Tampico Madero

Del otro lado, el cuadro que dirige Espinoza jugará este sábado 18 de diciembre con Marco Millán como portero, César Bernal, Óscar Manzanarez, Carlos Robles y Edson García en la defensa. Aldo López, Diego Hernández y Nahúm Gómez compondrán la media cancha, en tanto que Eduardo Pérez, Emmanuel Hernández y Diego Medina serán los atacantes.

Dónde jugará Atlante contra Tampico Madero

Escenario de muchos partidos como el de hoy, el estadio Azulgrana será el inmueble en el que Atlante y Tampico Madero definirán al campeón de la llamada "Liga de Plata" del futbol mexicano. La transmisión del encuentro comenzará a las 8:55 PM, es decir 15 minutos antes de que el balón empiece a rodar en el recinto de la Colonia Noche Buena.

Ver en vivo el partido entre Atlante y Tampico Madero

Hoy, un año después de la final del Torneo Guardianes 2020 en la que fueron vencidos por el propio Tampico Madero, el Atlante tendrá su revancha. Para lograr el título, a los capitalinos les basta con superar a su rival por la mínima diferencia, luego del empate sin goles que protagonizaron ambos conjuntos en el partido de ida celebrado en territorio tamaulipeco. No te pierdas el desenlace de esta historia a partir de las 8:55 PM a través de AztecaDeportes y nuestra App.

