Alineaciones confirmadas del América vs Puebla, partido de la jornada 6 del Apertura 2026

Desde la cancha del Estadio Banorte, el América recibe hoy sábado 29 de agosto a Puebla, en partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 en punto de las 19:00 horas (hora del centro de México).

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Los dirigidos por Guillermo Almada llegan con un calendario más apretado. A media semana, el conjunto de Coapa venció con autoridad al Columbus Crew en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. Hoy, el DT uruguayo tratará de darle descanso a piezas fundamentales para distribuir la carga de trabajo.

Por su parte, el Puebla llega en un momento anímico inmejorable. En la jornada anterior, venció a Santos Laguna por 3-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Los dirigidos por Gerardo Espinoza se ubican en la sexta posición de la tabla general de la Liga BBVA MX tras registrar tres partidos ganados, un empate y solo una derrota.

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Alineaciones del partido América vs Puebla

11 de América: POR CONFIRMAR

11 de Puebla: POR CONFIRMAR

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Pronóstico del partido América vs Puebla

De acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializado en estadísticas deportivas, el desarrollo del partido entre América y Puebla dependerá en gran medida de la rotación en la plantilla azulcrema.

Se pronostica un resultado de 2-0 o 3-1 a favor de las Águilas. En resumen, se espera un gran encuentro en la cancha del Estadio Banorte, donde la tendencia apunta a las altas de 2.5 goles y a que ambos equipos anoten.

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