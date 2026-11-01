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Alineaciones CONFIRMADAS del Chivas vs Atlante, partido de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX

El ‘Rebaño Sagrado’ quiere recuperar el segundo lugar y por ello, manda a lo mejor de su repertorio ante los Potros de Hierro del Atlante.

Chivas alineación
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Las Chivas del Guadalajara quieren hacer pesar su casa cuando reciban a los Potros de Hierro del Atlante en partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El equipo comandado por Gabriel Milito quiere recuperar el segundo lugar de la clasificación general (de momento es de Atlas) y por ello, es vital sacar las tres unidades ante un equipo azulgrana que ya ve la zona de liguilla muy lejos.

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Para este duelo, el estratega argentino va con una alineación ofensiva en busca de sentenciar el compromiso lo más rápido posible. Efraín Álvarez aparece en el 11 titular junto a Santiago Sandoval, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Luis Romo como péndulo en el mediocampo. Por otro lado, Miguel Herrera quiere 'arruinar' la fiesta en suelo tapatío y va con Jhohan Julio y Sarrafiore como sus referentes ofensivos.

Alineación de Chivas

  • Portero: Raúl Rangel
  • Defensas: Diego Campillo, Bryan González, Daniel Aguirre y Richard Ledezma
  • Mediocampos: Luis Romo, Omar Govea, Luis Romo y Efraín Álvarez
  • Delanteros: Santiago Sandoval y Roberto Alvarado

Alineación de Atlante

  • Portero: Óscar Jiménez
  • Defensas: Juan Carrera, Diogo y Aaron Quiros
  • Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Joaquin Moxica, Luis Calzadilla, Martín Fernández y Walter Portales
  • Delanteros: Jhojan Julio y Martín Sarafiorre

En caso de que las Chivas del Guadalajara saquen las tres unidades ante el Atlante, llegarían hasta las 29 unidades se pondrían en lo más alto de la clasificación general a espera de lo que haga el Club América frente a los Diablos Rojos del Toluca y el Cruz Azul mañana ante La Fiera.

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