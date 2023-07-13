Alineaciones confirmadas México vs Jamaica Copa Oro Semifinales

La Selección Mexicana se medirá ante su similar de Jamaica, en busca del pase a la gran final de la Copa Oro 2023, mucho se ha hablado de la lesión en la rodilla de Edson Álvarez, quien no estará presente en el partido de semifinal de Copa Oro.

Alineación confirmada México vs Jamaica

👤 Nuestra alineación para enfrentar a Jamaica 🇯🇲 en las Semifinales de la 🏆 Oro.



¡CON TODO POR EL PASE, EQUIPO! 🎟️ 🇲🇽 @adidasMX.#MéxicoJuega pic.twitter.com/z1z3VV4xjB — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 13, 2023

El cuadro de Jaime Lozano arrancó la Copa Oro ante su similar de Honduras los goles del cuadro nacional fueron por conducto de Luis Roma en dos acantones, Orbelín Pineda y Luis Chávez para tener los primeros tres puntos por marcador 4-0.

En el segundo partido derrotaron 31 a Haití, os danos de Henry Martín y Santiago Giménez, hubo un autogol de Ricardo Además y el tanto del descuento para los caribeños fue por conducto de Danley Jean Jacques.

La derrota llegó contra la Selección de Qatar, pues con tanto de Hazzem Shehata les alcanzó para vencer al combinado nacional por la mínima diferencia.

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Horario y dónde ver México vs Jamaica

El partido correspondiente a la semifinal de la Copa Oro entre el cuadro de México y la Selección de Jamaica se podrá vivir en las pantallas de TV Azteca este miércoles 12 de julio a las 8:20 pm por las pantallas de Azteca 7, las plataformas digitales de TV Azteca Deportes es decir, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

La narración estará a cargo de los mejores comentaristas de México, encabezados por Christian Martinoli, en el análisis estará Luis García, mientras que en los comentarios estará Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague, en cancha David Medrano y Omar Villarreal, con el color previo y post de encuentro estará Gerardo Velázquez de León.

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