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Fútbol

¡Sin Messi! Alineaciones PSG vs Racing de Estrasburgo | Ligue 1

Sin Lionel Messi, estas son las alineaciones confirmadas para el PSG vs Racing de Estrasburgo en la jornada 2 de la Ligue 1.

Alineaciones PSG vs Racing de Estrasburgo

Escrito por: Azteca Deportes

El PSG recibirá al Racing de Estrasburgo en el Parque de los Príncipes en la jornada dos de la temporada 2021-2022 de la Ligue 1. Después de la llegada de Lionel Messi a París, se esperaba que el futbolista argentino debutara en la fecha dos; sin embargo, ni siquiera fue convocado. A continuación, TV Azteca Deportes presenta las alineaciones del duelo en la capital de Francia.

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La alineación del PSG para enfrentar al Racing de Estrasburgo

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Adbou Diallo, Achraf Akimi
  • Mediocampistas: Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum
  • Delanteros: Eric Ebimbe, Mauro Icardi, Kylian Mbappé
  • Director Técnico: Mauricio Pochettino

La alineación de Racing de Estrasburgo para enfrentar al PSG

  • Portero: Matz Sels
  • Defensas: Lucas Perrin, Alexander Djiku, Karol Fila
  • Mediocampistas: Jean-Eudes Aholou, Jean Bellegarde, Dimitri Liénard. Sanjin Prcic, Ibrahima Sissoko
  • Delanteros: Ludovic Ajorque, Kevin Gameiro
  • Director Técnico: Julien Stéphan

¿Cuándo debutará Lionel Messi con el PSG?

Luego de que Mauricio Pochettino declara que Lionel Messi no debutará en la jornada dos contra Racing Club de Estrasburgo, el debut del futbolista argentino podrá darse el próximo 29 de agosto de 2021 cuando el Paris Saint-Germain visite el Estadio Francis-Le Blé para enfrentar al Stade Brestois. Su primer partido en casa será contra Clermont en la fecha cinco del campeonato de liga.

La misión de Mauricio Pochettino, en el arranque de la temporada 2021-2022, será darle lugar a las figuras en la delantera del Paris Saint-Germain: Mauro Icardi, Ángel Di María, Neymar Jr., Kylian Mbappé y Lionel Messi. La competencia interna en el club parisino definirá los futbolistas que jueguen en la ofensiva.

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Los retos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain

El primer reto de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain será recuperar el campeonato de la liga francesa, ya que, en la temporada 2020-2021 de la Ligue 1, el Lille ganó el campeonato de la campaña. Posteriormente, tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el equipo parisino. Independientemente de sus logros, al final del año será uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

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