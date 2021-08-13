Mauricio Pochettino asegura que Messi no está listo para debutar | PSG

Mauricio Pochettino, director técnico del PSG, confirmó, en la conferencia de prensa previa al partido contra Racing Club de Estrasburgo en la jornada 2 de la Ligue 1, que Lionel Messi, flamante refuerzo del equipo parisino, no debutará en el segundo partido de la liga francesa. Considera que, luego del verano de 2021, aún no está lista para competir.

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La misión de Mauricio Pochettino, en el arranque de la temporada 2021-2022, será darle lugar a las figuras en la delantera del Paris Saint-Germain: Mauro Icardi, Ángel Di María, Neymar Jr., Kylian Mbappé y Lionel Messi. La competencia interna en el club parisino definirá los futbolistas que jueguen en la ofensiva.

¿Cuándo debutará Lionel Messi con el PSG?

Luego de que Mauricio Pochettino declara que Lionel Messi no debutará en la jornada dos contra Racing Club de Estrasburgo, el debut del futbolista argentino podrá darse el próximo 29 de agosto de 2021 cuando el Paris Saint-Germain visite el Estadio Francis-Le Blé para enfrentar al Stade Brestois. Su primer partido en casa será contra Clermont en la fecha cinco del campeonato de liga.

¿Cuánto ganará Lionel Messi en el Paris Saint-Germain?

El vínculo de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain implica 41 millones de euros por temporada al futbolista argentino. Como lo hizo saber el club parisino, el futbolista argentino estará en la institución durante dos años con el objetivo de sumar más trofeos nacionales y llevar al PSG a la conquista de su primera UEFA Champions League. El jugador de 34 años de edad será el elemento mejor pagado del equipo, por encima de figuras como Neymar Jr., Kylian Mbappé y Sergio Ramos.

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Los retos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain

El primer reto de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain será recuperar el campeonato de la liga francesa, ya que, en la temporada 2020-2021 de la Ligue 1, el Lille ganó el campeonato de la campaña. Posteriormente, tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el equipo parisino. Independientemente de sus logros, al final del año será uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.