Tigres vs Necaxa: Alineaciones del partido de la jornada 13 del Apertura 2025

Los Tigres, dirigidos por Guido Pizarro, buscarán mantener su racha invicta de cinco partidos consecutivos sin perder, con el objetivo de permanecer entre los primeros cuatro lugares de la clasificación rumbo al cierre del Apertura 2025. Enfrente tendrán a unos Rayos del Necaxa urgidos de puntos, que intentarán salir de los últimos puestos de la tabla general.

Tras el parón por la Fecha FIFA, Necaxa se ubica en el lugar 17 de la tabla, con tan solo nueve puntos de 36 posibles. Los Rayos apenas han ganado dos partidos, empatado tres y perdido siete, cifras muy bajas en el regreso de Fernando Gago a la Liga MX.

El duelo entre Tigres y Necaxa se disputará este viernes 17 de octubre en el Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, programado para iniciar a las 21:15 horas (centro de México). El encuentro podrá disfrutarse en vivo por Azteca Deportes, a través del canal 7.

Alineación Tigres:

Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Jesús Angulo, Juan Brunetta, Javier Aquino, Rómulo Zanré, Diego Sánchez, Angel Correa, André-Pierre Gignac y Ozziel Herrera.

Alineación Necaxa:

Luis Unsain, Alexis Peña, Cristian Calderón, Franco Rossano, Emilio Lara, Kevin Ante, Agustin Palavecino, Diego de Buen, Johan Rojas, Tomás Badaloni y Diber Cambindo.