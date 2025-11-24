Los partidos de Vuelta que transmitirá TV Azteca en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Arrancan las emociones de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de la instancia de Play-In, quedaron definidos los cruces para la ronda de 4tos de Final en la presente campaña.

Te puede interesar: Los partidos de Ida que transmitirá TV Azteca en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tras los partidos de Ida que se disputan este miércoles y jueves 26 y 27 de noviembre, mismos en los que TV Azteca transmitirá Bravos vs Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez, las acciones se van a reanudar en los duelos de Vuelta que van a definir a los semifinalistas del certamen en curso.

Partidos de Vuelta que transmitirá TV Azteca

Para los juegos de Vuelta, TV Azteca transmitirá Toluca vs Juárez desde el Estadio Nemesio Diez, duelo a jugarse el sábado 29 de noviembre a las 19:05 horas. Posteriormente, sigue la doble cartelera con el encuentro de Tigres vs Tijuana en el Estadio Universitario, partido programado para las 21:10 horas.

A lo largo de la Fase Regular, los 'Diablos Rojos' dirigidos por Antonio Mohamed lideraron la competencia con 37 puntos, esto tras 11 victorias, 4 empates y dos derrotas. En frente, tienen a unos Bravos que se metieron a la Liguilla desde la instancia de Play-In, consiguiendo su boleto a la Fase Final por primera vez en la historia.

En la otra serie, los Tigres comandados por Guido Pizarro se metieron a los Cuartos de Final luego de terminar la Fase Regular en el segundo puesto de la tabla general. Como contrincante, tienen a un equipo de Tijuana que también obtuvo su puesto en Liguilla desde la ronda de Play-In.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas da de BAJA a FIGURA tras quedar ELIMINADO del Apertura 2025